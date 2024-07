Festival-Auftritte abgesagt Chappell Roan kommt im August nach Berlin

Chappell Roan verdankt besonders dem sozialen Netzwerk TikTok ihren Ruhm. (paf/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 15:02 Uhr

Pop-Sängerin Chappell Roan tritt im August in Berlin auf. Zusammen mit der Ankündigung teilt sie die Absage ihrer Auftritte auf dem Superbloom-Festival und Lollapalooza Berlin mit.

Chappell Roan (26) gibt dieses Jahr im Rahmen ihrer "The Midwest Princess Tour" ein Konzert in Berlin. Am 31. August wird sie in der Berliner Columbiahalle singen. Ursprünglich sollte die Pop-Sängerin auch beim Superbloom-Festival in München und beim Lollapalooza Berlin auftreten. Diese Auftritte habe sie allerdings "wegen einiger Terminverschiebungen" abgesagt, wie sie auf Instagram mitteilte. Dennoch habe die queere Künstlerin sichergehen wollen, auch vor deutschen Fans zu spielen.

So läuft der Ticketverkauf ab

Der offizielle Start des Ticketverkaufs ist am Freitag, den 2. August, um 10 Uhr deutscher Zeit. Über Presales sind Tickets schon vorab verfügbar. Personen, die Karten für das Lollapalooza gekauft hatten, können ab Montag, 29. Juli, um 10 Uhr Ortszeit Karten erwerben. Ticketinhaber erhalten laut Ticketmaster einen Link zum Ticketshop per E-Mail. Dieser Presale dauert 48 Stunden.

Eine weitere Gelegenheit, vor dem normalen Verkauf an Tickets zu gelangen, ist der Vorverkauf von Telekom. Dieser beginnt am Mittwoch, den 31. Juli, um 10 Uhr. Kundinnen und Kunden müssen sich über einen Link als solche identifizieren. Für den Kauf benötigen sie zusätzlich ein Ticketmaster-Konto. Ab dem gleichen Zeitpunkt sind Abonnenten von RTL+ über einen Presale zum Kauf berechtigt.

Einen Tag vor dem regulären Verkaufsstart findet der Ticketmaster-Presale statt. Alle Besitzer eines Ticketmaster-Kontos können zu diesem Zeitpunkt an Konzertkarten gelangen. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 1. August, um 10 Uhr.

War mit Olivia Rodrigo auf Tour

Chappell Roan ist der Künstlername, unter dem Kayleigh Rose Amstutz als Musikerin auftritt. Im September 2023 veröffentlichte die Sängerin und Dragqueen aus Missouri ihr Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Von Februar bis April trat sie als Opening Act in den USA auf Olivia Rodrigos (21) "Guts"-Welttournee auf. Der Durchbruch gelang der Sängerin mit ihrem Song "Casual" auf TikTok.