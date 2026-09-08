Stars Julia Stiles fühlt sich ’so glücklich‘, nachdem sie eine Million Instagram-Follower erreicht hat

Julia Stiles - Instagram screenshot - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 14:00 Uhr

Julia Stiles fühlt sich 'so glücklich', nachdem sie eine Million Instagram-Follower erreicht hat.

Julia Stiles ist sprachlos, nachdem sie die Marke von einer Million Followern auf Instagram geknackt hat.

Die 45-jährige Schauspielerin teilte ihren Fans mit, dass sie sich „so glücklich“ fühlt, dass so viele Menschen beschlossen haben, ihr auf der Social-Media-Plattform zu folgen. Besonders stark stieg die Zahl ihrer Follower an, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sie in diesem Jahr bei ‚Dancing with the Stars‘ mitmacht. In einem auf Instagram geposteten Video konnte Julia ihre Überraschung nicht verbergen und sagte: „Eine Million Follower? Leute, ich bin gerade aus dem Flugzeug gestiegen und sehe, dass ich eine Million Follower habe?“ Sie fuhr fort und erklärte, sie habe „die Zeit ihres Lebens“ und sei unglaublich dankbar für „all diese Unterstützung“. In der Bildunterschrift fügte Julia hinzu: „Ich fühle mich so glücklich. Freude, Freude, Freude.“

Unter den Kommentierenden war auch Kerry Washington, die 2001 zusammen mit Julia in dem Film ‚Save the Last Dance‘ zu sehen war. Die Schauspielerin zeigte ihre Unterstützung, indem sie eine Reihe von roten Herz-Emojis postete. Auf Kerrys Kommentar antwortete ein Fan: „Ich glaube nicht, dass ihr klar ist, dass das ursprüngliche Publikum aus ihren älteren Filmen aus mittleren Erwachsenen besteht, die gerade große Lebensübergänge durchmachen. Viele Menschen brauchen jetzt genau diese Art von Ablenkung, und ich bin dafür da!!“ Ein anderer drängte Kerry: „Okay, du musst in dieser Staffel für einen Tanz als Gast auftreten!“ Wieder ein anderer sagte zu Julia: „Ich schaue mir ‚Dancing with the Stars‘ normalerweise nie an. Aber ich schaue mir diese Staffel wegen dir an!“

In Staffel 35 von ‚Dancing with the Stars‘ tanzt Julia mit dem Profitänzer Ezra Sosa. Die ABC-Show startet mit einer zweitägigen Premiere am 15. und 16. September. Die vollständige Promi-Besetzung wurde diese Woche in ‚Good Morning America‘ enthüllt. Julia gehört zu einem Cast, zu dem auch Jenna Dewan, Harry Shum Jr., Tatyana Ali und die olympische Championin Amber Glenn gehören.