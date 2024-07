Stars Julianne Hough: Glücklicher Single!

Julianne Hough - Disney Upfront 2024 - Avalon Credit: Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin ist „sehr glücklich“, Single zu sein.

Julianne Hough ist „sehr glücklich“, Single zu sein.

Die 35-jährige Schauspielerin verrät, sie würde nur mit jemandem ausgehen, wenn „etwas wirklich Besonderes“ zwischen ihnen besteht. Sie sagte gegenüber ‘People’: „Ich bin sehr glücklich. Es muss also etwas wirklich Besonderes sein.“ Sie „bereit für alles, was richtig ist“. „Sehen Sie, mein Herz ist offen“, so Hough.

Die Darstellerin schloss ihre Scheidung vom ehemaligen Eishockeyspieler Brooks Laich (41) im Sommer 2022 ab, zwei Jahre nach der Trennung. Zu dieser Zeit bestand sie darauf, dass sie gerne Pläne mit Freunden machte und reiste, aber nicht auf der Suche nach einem Date war. Sie sagte der Kolumne ‘Page Six’ der Zeitung ‘New York Post’: „Ich bin bereit für Freunde und Reisen, und ich schätze, das ist ein ‚heißer Mädchensommer‘. Ich weiß nicht.“

Julianne zog für einen Neuanfang von Los Angeles nach New York und liebt die „Möglichkeiten und Träume“, die der Big Apple bietet. „Alles ist jederzeit so leicht erreichbar und es ist eine Stadt voller Möglichkeiten und Träume und Verbindungen und man kann hier wirklich groß denken. Es fühlt sich einfach so an, als ob man eher jemanden trifft oder mit jemandem in Kontakt kommt, der ähnlich oder völlig gegensätzlich ist und einen herausfordern kann. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Kultur. Ich liebe es, dass ich mich jeden Tag mehr als Teil der Welt fühle – und ich liebe LA auch, aber es fühlt sich einfach anders an.“