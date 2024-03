Film Julianne Hough: Rolle in neuem Frankenstein-Film

Bang Showbiz | 28.03.2024, 16:00 Uhr

Julianne Hough wurde für Maggie Gyllenhaals Frankenstein-Film ‚The Bride!‘ gecastet.

Die 35-jährige Darstellerin wird eine nicht näher genannte Rolle in dem Warner Bros.-Film spielen, in dem auch Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening und Penelope Cruz zu sehen sein werden. ‚The Bride!‘ soll im Oktober 2025 in die Kinos kommen und folgt einem einsamen Frankenstein, der in das Chicago der 1930er-Jahre reist, um Dr. Euphronius um Hilfe zu bitten, um eine Gefährtin für sich selbst zu finden. Die beiden erwecken eine ermordete junge Frau zum Leben und die Braut ist geboren. Aber sie geht über das hinaus, was die beiden beabsichtigt haben, und entfacht eine explosive Romanze, die Aufmerksamkeit der Polizei und eine radikale soziale Bewegung.

Produziert wird der Film von Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler und Osnat Handelsman-Keren. Carla Raji fungiert als ausführende Produzentin. Julianne ist bekannt für ihre Arbeit als Tänzerin, Jurorin und Co-Moderatorin in der TV-Show ‚Dancing with the Stars‘, hatte aber auch Schauspielrollen in ‚Burlesque‘, ‚Rock of Ages‘, ‚Safe Haven‘ und dem Remake von ‚Footloose‘ aus dem Jahr 2011. Christian wird Frankenstein in dem Film darstellen und verriet letzten Monat, dass er es so lange wie möglich hinauszögerte, sich für den Film den Kopf zu rasieren, weil er Medienverpflichtungen für ein Wohltätigkeitsprojekt hatte, bei dem ein Dorf mit Häusern gebaut wurde, in denen Pflegegeschwister unter einem Dach leben können. Dem ‚Hollywood Reporter‘ sagte er: „Ich muss mir nächste Woche (für einen Film) den Kopf rasieren. Ich bat sie, mich bitte damit warten zu lassen, aber alle sagten: ‚Was ist los mit Bale? Was ist mit ihm los?‘ Ich sagte: ‚Lass mich einfach den ersten Spatenstich machen und dann mache ich mich auf den Weg zu euch.‘“