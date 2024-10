Stars Julianne Moore: Alter hat keine Bedeutung

Julianne Moore at Sharper Premier London Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin will sich nicht von ihrem Alter definieren lassen.

Julianne Moore will sich nicht von ihrem Alter definieren lassen.

Die 63-jährige Schauspielerin ist seit mehr als drei Jahrzehnten in Hollywood aktiv. Statt sich auf ihr Alter zu konzentrieren, will Julianne das Leben lieber einfach so nehmen, wie es kommt. Im Gespräch mit dem ‚Observer‘ erklärt sie: „Niemand will davon definiert werden, wie alt man ist. Wenn du 30 bist, möchtest du nicht, dass man dir sagt: ‚Du bist 30, du solltest anfangen, dir Sorgen zu machen.‘ Und wenn du 60 bist, willst du nicht, dass Leute dir sagen: ‚Glaubst du nicht, dass wir das hier langsam beenden sollten?‘ Es fühlt sich wie ein sehr enger Weg an, jemanden zu definieren, obwohl wir alle tatsächlich einfach Erfahrungen machen, weil wir lebendig sind.“

Die Hollywoodikone findet, dass Fragen über ihr Alter meistens einen geschäftlichen Hintergrund haben, obwohl es ihrer Meinung nach viel wichtiger sei, über Sterblichkeit zu sprechen. Julianne sagt weiter: „Wir alle haben den Kreislauf des Lebens. Manchmal drehen sich die Altersfragen eigentlich um Geschäfte, aber dann ist die tiefere Frage – und da kommen wir an den düsteren Teil des Interviews – die tiefere Frage dreht sich um Sterblichkeit. Das wollen wir alle, oder? Aber die Sache mit der Identität ist, dass wir uns alle immer verändern.“