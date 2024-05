Nochmal füreinander entschieden „Just Married“: Nina Bott hat zu ihrem Benjamin Ja gesagt

Nina Bott und ihr Freund Benjamin vor wenigen Wochen in Berlin. (wue/spot)

SpotOn News | 11.05.2024, 11:25 Uhr

Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren haben sie endlich Ja gesagt. Nina Bott hat ihren Partner Benjamin Baarz geheiratet - und das Ganze offenbar ausgiebig am Strand gefeiert.

Nina Bott (46) und ihr Partner Benjamin Baarz (36) haben geheiratet. Das verrät die Moderatorin und Schauspielerin auf Instagram. Offenbar wurde vergnügt gefeiert, wie sich das für eine ausgelassene Hochzeit gehört. "Mein Mann schläft noch, und ich muss mich auch erstmal erholen…", schreibt sie am Vormittag des 11. Mai auf der Plattform.

Nina Bott ist "frisch verheiratet"

Um unmissverständlich klarzumachen, dass die beiden sich das Jawort gegeben haben, fügt Bott nicht nur ein Ring- und ein Herz-Emoji an, sondern auch die Hashtags #justmarried, #love und #mrandmrs – also "frisch verheiratet", "Liebe" sowie "Herr und Frau". Dazu veröffentlicht die Moderatorin ein Bild, auf dem sie auf einem Bett sitzt, die Füße in einen Sektkühler gesteckt. Daneben liegen Designer-High-Heels von Jimmy Choo. Während der Mr. zum Zeitpunkt der Aufnahme also noch schlief, sorgte Bott offenbar für ein bisschen Abkühlung.

Moderatorin Nova Meierhenrich (50) deutet in einer Story auf Instagram an, dass es sich um eine Strandhochzeit gehandelt hat. Zudem zeigt sie unter anderem zu Bildern aus einem Fotoautomaten, dass auch Susan Sideropoulos (43), eine weitere Moderationskollegin, sowie die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (48) zugegen waren.

Nina Bott hätte ihren Benjamin "niemals gefragt"

Bott und ihr Ehemann sind bereits seit mehr als zehn Jahren zusammen und haben drei gemeinsame Kinder. Einen älteren Sohn brachte sie mit in die Beziehung. Dass das Paar sich nach vielen Jahren verlobt hatte, wurde vor rund einem Jahr bekannt. Erst kürzlich erklärte er dem Magazin "Bunte": "Es ist schön, sich noch einmal bewusst füreinander zu entscheiden – dass man nicht sagt, man bleibt der Kinder wegen zusammen. Sondern eben unseretwegen, wegen unserer Liebe."

Er hatte damals übrigens auch den Antrag gemacht. "Ich hätte ihn niemals gefragt", erklärte Bott dem Magazin. "Ich finde, das gehört sich so, dass der Mann fragen muss. Und außerdem hatte ich lange auch gedacht, dass ich überhaupt keine Hochzeit brauche."