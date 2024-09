Stars Justin Theroux: New York ist besser als L.A.

Beetlejuice Beetlejuice UK Premiere

01.09.2024

Der Schauspieler will nicht mitten in Hollywood leben.

Justin Theroux lebt nicht in Los Angeles, weil er die ständige Erinnerung an die Filmindustrie vermeiden will.

Der US-Schauspieler erklärt, dass er es vorzieht, in New York zu leben und sich vom Glanz Hollywoods fernzuhalten, wenn er nicht vor der Kamera steht, da er so den „Freiraum“ hat, Menschen aus anderen Berufen zu treffen.

In einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin sagt der 53-Jährige: „Wenn man in der Branche ist, ist es wirklich schön, [das nicht] zu sein, solange man nicht aktiv etwas dreht. Das ist der Grund, warum ich nicht in Los Angeles lebe, denn man wird ständig daran erinnert, dass man im Business ist. In New York hat man den Raum, Leute zu treffen, die etwas anderes machen. Man kann sich mit Malern, Tänzern, Schriftstellern und Investmentbankern oder was auch immer treffen. Ich habe das Gefühl, dass ich in New York ein erfüllteres Leben habe.“

Justin spielt die Rolle des Rory in dem neuen Film ‚Beetlejuice Beetlejuice‘, Tim Burtons lang erwartete Fortsetzung des Films ‚Beetlejuice‘ aus dem Jahr 1988. In dem Interview verrät er, wie sehr er und sein Co-Star Winona Ryder sich über die Outfits ihrer Charaktere freuten. „Am Set zu stehen und Winona in ihrem schwarzen Petticoat-Kleid und ihrem schwarzen Pony und ihrem Smokey-Eye zu sehen, das hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, sowohl Winona als auch ich waren so aufgeregt wegen unserer Garderobe“, schwärmt der Star.