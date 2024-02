Musik Justin Timberlake: Ankündigung seiner ‚The Forget Tomorrow World Tour‘-Tournee

Justin Timberlake - Scotiabank Arena on October 9, 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2024, 12:00 Uhr

Justin Timberlake hat die europäische und britische Etappe seiner ‚The Forget Tomorrow World Tour‘-Tournee angekündigt.

Der 42-jährige Musiker wird voraussichtlich insgesamt 13 Konzerte spielen, darunter soll es Shows in Polen, Deutschland, Belgien, Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Frankreich geben.

Die Shows des Popsängers, zu dessen Hits ‚Cry Me a River‘, ‚Rock Your Body‘, ‚Mirrors‘ und ‚Can’t Stop The Feeling‘ gehören, starten am 26. Juli in Krakau in Polen und enden in Lyon in Frankreich am 6. September. Unterdessen wird der Hitmacher drei Konzerte in Großbritannien spielen, zunächst am 7. August in Birmingham, bevor er am 8. August nach Manchester und am 11. August zur Londoner O2-Arena reist. Die Tournee des Stars umfasst zudem nordamerikanische Shows im Sommer und Herbst. Timberlake hatte vor kurzem seine neue Single ‚Drown‘ herausgebracht, die auf seinen neuen Hit ‚Selfish‘ folgt. Beide Songs stammen aus Justins kommenden sechsten Studioalbum ‚Everything I Thought It Was‘, seinem ersten neuen Album seit sechs Jahren, das am 15. März erscheinen wird. Justins Tour-News kommen, nachdem er heute Abend (23. Februar) krankheitsbedingt sein Konzert im Londoner Roundhouse absagen musste. In seiner Instagram-Story verkündete der Künstler: „Das ist ein bedauerliches Video, das ich mit euch teilen muss. Ich werde es am Freitag nicht zur Show schaffen, worüber ich enttäuscht bin. Ich war die ganze Woche hier in London und war so aufgeregt, aufzutreten … aber wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ich hatte mit irgendeiner Art von Virus zu kämpfen und … es hat sich einfach zum Schlimmsten entwickelt.“