Wegen Krankheit Justin Timberlake muss Konzert absagen

Justin Timberlake sollte eigentlich am Freitagabend ein intimes Konzert in London spielen. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.02.2024, 17:31 Uhr

Justin Timberlake musste kurzfristig sein Konzert in London am Freitagabend absagen - der US-Popstar hat sich einen Virus eingefangen, wie er in einem Video auf Instagram erklärte.

Traurige Nachrichten für Fans von Justin Timberlake (43): Am Freitagabend (23. Februar) sollte der Sänger im Londoner Veranstaltungsort Roundhouse für eine einmalige Show auftreten – kostenlos und nur für wenige, ausgewählte Fans. Doch nun musste der Musiker das Konzert kurzfristig absagen. Er hat sich offenbar einen Virus eingefangen.

Sänger hat sich einen Virus eingefangen

In einem Video, das Timberlake in seiner Instagram-Story teilte, erklärt er mit kratziger Stimme: "Wie ihr vielleicht hören könnt: Ich werde es nicht schaffen, am Freitag aufzutreten. Ich bin am Boden zerstört." Er habe sich schon vor einer Weile einen Virus eingefangen, inzwischen hätte sich sein Gesundheitszustand verschlimmert.

Am Mittwochabend sei er noch in der "The Graham Norton Show" zu Gast gewesen, am nächsten Morgen sei er dann aufgewacht und habe sich "schlimmer denn je zuvor gefühlt", so Timberlake. "Ich fühle mich schrecklich und hoffe, keiner von euch fängt sich diese Grippe ein." Er hoffe, es bei einem nächsten Besuch in London wiedergutmachen zu können.

Justin Timberlake kündigt Konzerte in Deutschland an

Gerade erst hat Justin Timberlake die Europa-Daten seiner Welttournee "The Forget Tomorrow World Tour" im Sommer 2024 angekündigt. Der US-Popstar wird auch vier Konzerte in Deutschland spielen: am 30. Juni in der Uber-Arena in Berlin, am 21. August in der Olympiahalle in München, am 25. August in der Lanxess-Arena in Köln und am 4. September in der Barclays-Arena in Hamburg. Weitere Europa-Stationen sind Krakau, Antwerpen, Birmingham, Manchester, London, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm und Lyon.

Der allgemeine Vorverkauf für die Deutschland-Termine startet am Freitag, dem 1. März, um 10 Uhr auf der offiziellen Homepage des Sängers, JustinTimberlake.com.

Am 15. März erscheint das insgesamt sechste Studioalbum des Sängers mit dem Namen "Everything I Thought It Was". Bereits im vergangenen Monat wurde daraus die Single "Selfish" ausgekoppelt. Am Freitag (23. Februar) wurde zudem der Song "Drown" veröffentlicht.