"Mir ist so schwindelig" Kader Loth bricht im Dschungelcamp zusammen

Kader Loth (r.) bricht im Dschungelcamp zusammen, Sarah Knappik eilt helfend herbei. (eyn/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 16:19 Uhr

Kader Loth schockt ihre Mitstreiter im Dschungelcamp mit einem dramatischen Zusammenbruch. Sofort eilen ihr Mola und Sarah zu Hilfe. Doch dann deckt sie lachend auf: Es war nur ein Scherz.

Kader Loth (51) jagt ihren Mitcampern in "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (am 30. August ab 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) an Tag 16 einen großen Schrecken ein. Nachdem sie mehrfach über ihren Gesundheitszustand geklagt hatte, fällt sie im Camp einfach um. "Medical! Beine hoch. Tief Luft holen!", eilen Mola Adebisi (51) und Sarah Knappik (37) zu Hilfe.

Aber von vorne. Kader Loth, bisher im Dschungel noch fit wie ein Turnschuh, jammert im Dschungeltelefon über ihr Wohlbefinden: "Ich fühle mich heute echt so schwach, so schwach – ich habe gestern beim Spiel meine ganzen Reserven aufgebraucht." Auch Sarah und Mola klagt sie im Camp ihr Leid, während die anderen bei der Dschungelprüfung sind, ihr sei "so komisch übel. Mir ist so schwindelig. Mir ist so komisch." Kaum gesagt, sinkt Kader auch schon direkt neben dem Lagerfeuer theatralisch zusammen.

Alles nur ein Scherz

Sarah und Mola wollen sofort erste Hilfe leisten und nehmen die Beine ihrer Mitstreiterin hoch, doch das ist gar nicht nötig: Mit einem lauten "Buh" öffnet Kader ihre Augen wieder. "Ich wollte sie ein bisschen ärgern, weil wir ein bisschen Langeweile hatten, weil der Rest beim Spiel war…," erklärt sie ihren Scherz im Interview.

Während sie sich vor Lachen auf ihrer Liege kaum halten kann, erholen sich die anderen langsam von dem Schreck. "Ich hasse dich. Dich nominiere ich heute. Du alte Hexe! Mein Herz!", echauffiert sich Sarah – wirklich böse hat sie der Reality-Queen den Witz aber nicht genommen. "War ein Scherz, war lustig, wir haben alle gelacht. Kader geht's gut!", fasst Mola die Situation abschließend lächelnd zusammen.

Wie lange die drei noch etwas zu lachen haben, wird sich zeigen – immerhin kämpfen die verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen um den Einzug ins große Dschungel-Finale. Aktuell sind neben Kader, Mola und Sarah noch Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) und Gigi Birofio (25) im Rennen um die Legenden-Krone. Das Finale läuft bereits am 31. August online bei RTL+ und am Folgetag bei RTL.