Musik Kaiser-Chiefs-Sänger Ricky Wilson übernimmt Rolle des Teen Angel

Kaiser Chiefs - Latitude Festival 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 18:00 Uhr

Kaiser-Chiefs-Sänger Ricky Wilson übernimmt Rolle des Teen Angel in neuer immersiver 'Grease'-Produktion.

Ricky Wilson, Frontmann der Kaiser Chiefs, wird als Teen Angel in der zurückkehrenden Produktion von ‚Grease: The Immersive Movie Musical‘ zu sehen sein.

Der Sänger des Hits ‚I Predict a Riot‘ hatte bereits in seiner Schulzeit eine kleine Rolle in einer Aufführung des Kultmusicals ‚Grease‘. Wie er nun zugab, nahm er damals hauptsächlich teil, um ein Mädchen zu beeindrucken, in das er verliebt war. Scherzhaft erklärte er, er wolle sich nun in der Produktion von Secret Cinema und TodayTix, die vom 22. Juli bis 13. September im Evolution London im Battersea Park läuft, „rehabilitieren“ und beweisen, dass er eigentlich eine größere Rolle verdient hätte. Der Sänger von ‚Ruby‘ sagte: „In der Schule war ich bei ‚Grease‘ dabei, und ich habe das Gefühl, ich muss mich rehabilitieren. Damals war ich noch nicht die internationale Popsensation, die ich heute bin, und ich wollte eigentlich nur mitmachen, weil ich in das Mädchen verliebt war, das Frenchie spielte. (Ich spielte Doody.) Das ist jetzt meine Chance, allen zu zeigen, dass ich eine größere Rolle hätte bekommen sollen.“

Der Musiker hat bereits mehrfach Schauspiel- und Bühnenrollen übernommen. So spielte er in ‚St Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold‘ den Rockstar-Freund von Sarah Hardings Figur Roxy. Außerdem erzählte Wilson in seiner Radiosendung bei Radio X, dass er ursprünglich als Frontmann einer Zaubererband in ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1‘ besetzt worden war. Die Szene wurde später jedoch durch computergenerierte Instrumente ersetzt. Obwohl häufig behauptet wurde, er habe die Rolle des Dirk Cresswell gespielt, bestritt Wilson dies und erklärte, die Figur sei von einem nicht genannten Schauspieler dargestellt worden.

Zwischen November 2012 und Januar 2013 spielte der Sänger von ‚Oh My God‘ den Artilleristen in Jeff Wayne’s Musical Version of ‚The War of the Worlds – The New Generation‘. Zusammen mit Kaiser-Chiefs-Bassist Simon Rix schrieb und interpretierte er außerdem die Titelmusik für ‚Zig and Zag‘. Bevor die Kaiser Chiefs Anfang der 2000er Jahre ihren Durchbruch feierten, arbeitete Wilson als Kunstlehrer.