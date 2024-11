Am Broadway Kaley Cuoco und Jim Parsons feiern „The Big Bang Theory“-Reunion

Jim Parsons und Kaley Cuoco lernten sich einst am Set von "The Big Bang Theory" kennen. (dam/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 18:30 Uhr

Jahrelang standen Kaley Cuoco und Jim Parsons gemeinsam für die beliebte Sitcom "The Big Bang Theory" vor der Kamera. Nun trafen sich die einstigen Co-Stars am Broadway wieder.

So sieht Wiedersehensfreude aus! Wie Kaley Cuoco (38) in einer Story auf ihrem Instagram-Account zeigte, stattete sie ihrem Schauspielkollegen Jim Parsons (51) hinter den Kulissen seiner Broadway-Produktion von "Our Town" einen Besuch ab. "Seht euch Jim Parsons in 'Our Town' an! […] Ich habe ihn überrascht", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sich die langjährigen Freunde umarmen. Cuoco und Parsons standen rund zwölf Jahre für "The Big Bang Theory" (2007-2019) vor der Kamera und pflegen seither eine enge Freundschaft.

Trotz Serienende sind die "The Big Bang Theory"-Stars befreundet

Obwohl vor fünf Jahren die letzte Folge von "The Big Bang Theory" ausgestrahlt wurde, scheinen sich die Hauptdarsteller regelmäßig zu treffen. Hin und wieder stehen sie sogar für gemeinsame Fernsehauftritte vor der Kamera. Mayim Bialik (48) und Melissa Rauch (44) drehten im vergangenen Monat im Rahmen der dritten Staffel von "Night Court" (seit 2023, auf NBC) zusammen. Die Amy-Farrah-Fowler-Darstellerin trat zudem mit Parsons im Serienfinale des "The Big Bang Theory"-Ablegers "Young Sheldon" (2017-2024) auf.

"The Big Bang Theory", eine Serie von Chuck Lorre (72) und Bill Prady (64), endete nach zwölf Jahren. An einem Reboot der Sitcom ist Jim Parsons derzeit offenbar nicht interessiert. "Jetzt, wo wir hier sitzen, nein. Aber ich würde auch nie nie sagen, weil sich das Leben einfach so sehr verändert", so Parsons in einer Folge von "Who's Talking to Chris Wallace".