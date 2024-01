Stars Kanye West: Bianca soll gut mit seinen Kindern sein

Kanye West Bianca Censori 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2024, 12:08 Uhr

Kanye West hat Bianca Censori als „erstaunliche Stiefmutter“ und „ikonische Muse“ bezeichnet.

Der ‚Stronger‘-Rapper, der mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian die Kinder North (10), Saint (8), Chicago (5) und den vierjährigen Psalm hat, zollte seiner neuen Partnerin zu ihrem Geburtstag einen herzlichen Tribut und lobte die Yeezy-Architekturdesignerin für ihre ständige Unterstützung.

Er teilte eine Nahaufnahme von Bianca, auf der sie ihre Haare zu einem Dutt hochgesteckt, silberne Creolen und minimales Make-up trägt, und schrieb auf Instagram dazu: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste super böse ikonische Muse, inspirierende, talentierte Künstlerin, Master-Abschluss in Architektur, 140 IQ, die jeden Tag an meiner Seite ist, wenn die halbe Welt mir den Rücken zukehrt und die erstaunlichste Stiefmutter für unsere Kinder, die ich so sehr liebe. Danke, dass du dein Leben mit mir teilst.“

Kanye und Bianca gaben sich im Dezember 2022 bei einer privaten Zeremonie in Kalifornien das Ja-Wort – nur einen Monat, nachdem die Scheidung des Rappers von Kim Kardashian abgeschlossen war – und es wurde zuvor angenommen, dass es sich um eine nicht rechtsverbindliche Zeremonie handelte. Später wurde behauptet, dass sie aus „religiösen Gründen“ entschlossen hatten, den Bund fürs Leben zu schließen. Ein Insider verriet zuvor dem ‚Us Weekly‘-Magazin: „Kanye und Bianca haben letztes Jahr legal geheiratet, als sie ihre private Zeremonie in Beverly Hills hatten, es war echt und legal. Es war aus religiösen Gründen.“