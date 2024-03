Film Kate Hudson: Sie verdiente Cents mit ‚Kevin – Allein zu Haus‘ Kate Hudson erhält für ihren Cameo-Auftritt in „Kevin – Allein in New York“ immer wieder 10-Cent-Schecks. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die 44-jährige ‚Almost Famous‘-Darstellerin 1992 als Kind in der Fortsetzung der Chris Columbus-Komödie mit Macaulay Culkin (43) in der Hauptrolle des Kevin McCallister auftrat. Damals war die Tochter von Goldie Hawn 12 […]