Musik Kate Hudson: Musikkarriere erforderte viel Mut

Kate Hudson - InStyle Awards 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 10:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin gesteht, dass sie große "Angst" davor hatte, eigene Musik zu veröffentlichen.

Kate Hudson gesteht, dass es sie Überwindung kostete, eine Musikkarriere einzuschlagen.

Die US-Schauspielerin kann auf eine erfolgreiche Hollywood-Karriere zurückblicken. Statt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, widmete sich die 45-Jährige neuen Herausforderungen. Am Freitag (17. Mai) veröffentlichte sie ihr erstes Studioalbum ‚Glorious‘.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verrät Kate, dass sie sich während der Corona-Pandemie dazu entschied, ihre musikalischen Ambitionen zu verfolgen. „Ich dachte: ‚Wenn ich das nicht mache, werde ich es sehr bereuen‘. Das Festhalten am Status quo ist nicht die Art, wie ich mein Leben gelebt habe“, schildert der Hollywood-Star. „Ich war immer furchtlos in meinen Entscheidungen, sei es in Beziehungen oder in der Karriere, aber das war die eine Sache, vor der ich solche Angst hatte. Es war, als hätte ich etwas in meinem Gehirn umgestellt und gesagt: ‚Ich werde es einfach tun.'“

Die blonde Schönheit zeigt sich begeistert von der positiven Resonanz auf ihr Album. Manche Fans hätten sogar eine Verbindung zu ihrer Figur Penny Lane aus dem Film ‚Almost Famous – Fast berühmt‘ hergestellt. „Ich sehe die Reaktionen der Leute auf Instagram und es gab ein paar Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben. Die Leute sind so witzig. Jemand sagte etwas wie: ‚Das war die ganze Zeit Penny Lane‘. Ich dachte: ‚Oh, das ist so lustig‘“, verrät sie. „Es macht mich glücklich, dass die Leute eine Verbindung dazu herstellen und sich dann daran erfreuen, dass ich Musik mache. Das ist so schön.“