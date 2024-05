Intime Podcast-Beichte Kate Hudson: Therapeut verordnete ihr einjährige Dating-Pause

Schauspielerin Kate Hudson konnte sich erfolgreich aus negativen Dating-Mustern befreien. (tj/spot)

23.05.2024

Die US-Schauspielerin Kate Hudson hielt sich ein ganzes Jahr lang von Männern fern, um "negative Dating-Muster" zu durchbrechen. Zu der außergewöhnlichen Maßnahme riet ihr ein Psychotherapeut.

Dass selbst die attraktivsten Hollywood-Stars mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben, stellt keine große Überraschung dar. Auch die Schauspielerin Kate Hudson (45, "Almost famous – fast berühmt") kann davon ein Lied singen – allerdings scheint sie ihre eigenen Probleme im Umgang mit der Männerwelt mittlerweile auf ungewöhnliche Weise in den Griff bekommen zu haben.

Therapie-Beichte im Promi-Podcast

In der neuesten Folge des Promi-Podcasts "Call Her Daddy" verriet sie der Moderatorin Alex Cooper (29), dass sie sich vor einigen Jahren auf Anraten ihres Psychotherapeuten ein ganzes Jahr lang von allen Männern ferngehalten habe. Zu den Hintergründen dieser radikalen Therapiemaßnahme erklärte sie: "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte, dass ich keine Muster mehr wiederholen will. Ich habe einen großartigen Therapeuten, der mir sagte: 'Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen es auch tun'".

Einjähriges Flirt-Verbot als letzte Möglichkeit

Ihren Schilderungen zufolge sah der Therapeut zu dieser Zeit keine andere Möglichkeit, sie aus ungesunden Verhaltensmustern zu befreien, als ihr eine einjährige Männer-Auszeit zu verordnen. In ihrer Verzweiflung habe sie sich damals mit einem mulmigen Gefühl auf das Experiment eingelassen, was ihr zugegebenermaßen in der ersten Zeit sehr schwer gefallen sei. "Ich dachte: 'Was?' Ich konnte nicht flirten – nichts von alledem", so Hudson, und fügte hinzu: "Aber es war toll!"

Experiment brachte den Durchbruch

Nicht selten habe ihr das ständige Abweisen attraktiver Dating-Kandidaten schlechte Laune bereitet. Am Ende habe sich das männerfreie Jahr jedoch für sie ausgezahlt und ihr tatsächlich dabei geholfen, ihre negativen Beziehungsmuster zu durchbrechen. "Da wir verschiedene spezifische Therapieformen durchliefen, ging es wirklich darum, bestimmte Dinge herauszufinden, die mit mir passierten", berichtete die Schauspielerin. "Und dann hatte ich diesen einen Durchbruch, der sehr emotional war und den ich meiner Meinung nach nicht hätte erreichen können, wenn ich abgelenkt worden wäre."

Drei Kinder aus drei Beziehungen

Zum genauen Zeitpunkt ihrer Dating-Pause äußerte sich Hudson nicht konkret, sondern deutete nur an, dass sie damals in ihren "Dreißigern" war. Das erfolgreich verlaufene Experiment habe ihr geholfen, "die Dinge viel klarer zu sehen" und zudem dazu beigetragen, dass ihre Beziehung mit ihrem jetzigen Verlobten Danny Fujikawa (37) harmonischer verläuft, als dies in ihren vorherigen Beziehungen der Fall war.

Fujikawa und Hudson sind seit 2017 ein Paar und seit 2021 verlobt. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter namens Rani Rose (5). Zwei weitere Kinder, Ryder Robinson (20) und Bingham Bellamy (12), hat die Schauspielerin aus früheren Beziehungen mit den Rocksängern Chris Robinson (57) und Matthew Bellamy (45).