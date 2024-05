Stars Kate Hudson will ihren Verlobten Danny Fujikawa „bald“ heiraten

Kate Hudson and Danny Fujikawa - 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 10:34 Uhr

Die Schauspielerin plaudert über ihre Hochzeitspläne mit ihrem Verlobten.

Kate Hudson fühlt sich bereit, mit Danny Fujikawa vor den Traualtar zu treten.

Die US-Schauspielerin ist seit 2021 mit dem Musiker verlobt. Nun verrät die 45-Jährige, dass sie in den kommenden Monaten den Bund fürs Leben schließen möchte. Bei einem Auftritt in der Show ‚Andy Cohen Live‘ teilte sie mit: „Ich denke bald. Ich denke, wir werden bald heiraten.“

Das Paar habe in den letzten Wochen intensiv über seine Hochzeit gesprochen. Die blonde Schönheit schreckt jedoch die Planung des großen Events ab. „Ich will einfach keine Hochzeit planen. Das ist so ein Mist“, gestand sie. Auf der anderen Seite kann Kate ihre Party nach der Trauung kaum erwarten. „Ich will die Party. Ich liebe eine Party. Das ist das einzige Problem“, räumte sie ein.

Die ‚Bride Wars‘-Darstellerin war von 2000 bis 2007 bereits mit dem Musiker Chris Robinson verheiratet. „Wenn ich es noch einmal mache, dann möchte ich, dass es eine lustige Party wird“, kündigte sie an. „Aber ja, die Planung und alles andere ist jetzt so teuer.“

Kürzlich enthüllte die Hollywood-Beauty, dass sie „nicht zweimal darüber nachgedacht“ habe, ihren Ex-Mann zu heiraten. Im ‚You’re Doing Fine… Just Keep Going‘-Podcast verriet sie: „Die Leute dachten, ich sei impulsiv, aber es war eher so, dass ich dachte: ‚Ich stürze mich einfach ins kalte Wasser. Ich werde es nicht hinterfragen. Ich bin in ihn verliebt.‘“