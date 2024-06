Stars Kate Nash: Verlobung mit Langzeitfreund

Die ‚Foundations‘-Sängerin will ihrem Partner Thomas Silverman endlich das Jawort geben.

Kate Nash und ihr Langzeitpartner Thomas Silverman haben sich verlobt.

Die ‚Foundations‘-Interpretin will verschiedenen Berichten zufolge schon bald vor den Traualtar treten. Ein Bekannter der Sängerin verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Kate und Tom haben sich verlobt und planen eine Hochzeit für Ende des Jahres. Sie könnten nicht glücklicher sein und sind so ein liebenswertes Paar. Sie gehen schon ein paar Jahre miteinander aus und lernten sich ursprünglich in der Schule kennen. Das Schicksal hat sie wieder zusammen geführt und jetzt läuft es super. Dieses Jahr wird für Kate großartig. Sie hat neue Musik, spielt beim Glastonbury und wird Toms Frau werden.“

Nash und Silverman gingen als Jugendliche zusammen zur Schule und trafen sich viele Jahre später durch Zufall wieder. In der Vergangenheit verglich die Musikerin das schicksalhafte Wiedersehen mit der romantischen Komödie ‚Notting Hill‘. „Er ist der erste Freund in meinem Leben, der auch eine wirklich gute Person ist“, beschrieb Kate die Beziehung in einem früheren Interview mit ‚The Guardian‘. „Durch Zufall wurde es zu einer Art ‚Notting Hill‘-Romcom.“