Statement des Palastes Kate und William sind „sehr gerührt“ von öffentlicher Unterstützung

Prinzessin Kate und Prinz William müssen derzeit eine schwere Zeit durchmachen. (jom/spot)

SpotOn News | 24.03.2024, 08:43 Uhr

Der Kensington Palast hat ein Statement von Prinzessin Kate und Ehemann Prinz William veröffentlicht. Darin bedanken sie sich für die vielen unterstützenden Nachrichten, die sie nach Bekanntgabe von Kates Krebsdiagnose bekommen haben.

Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) haben sich erstmals nach der Videobotschaft von Kate, in der sie am 22. März ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, an die Öffentlichkeit gewandt. Ein Sprecher des Kensington Palastes erklärte laut BBC in einem Statement: "Der Prinz und die Prinzessin sind sehr berührt von den freundlichen Nachrichten von Menschen hier in Großbritannien, im Commonwealth und auf der ganzen Welt als Reaktion auf die Botschaft Ihrer Königlichen Hoheit."

Prinzessin Kate zieht sich mit Familie zurück

Kate und William seien "sehr gerührt von der Wärme und Unterstützung der Öffentlichkeit und sind dankbar für das Verständnis für ihre Bitte um Privatsphäre in dieser Zeit", heißt es in der Mitteilung weiter. Wie BBC berichtet, kann die Dankesbotschaft auch als höfliche Warnung aufgefasst werden, dass die Familie weiterhin großen Wert auf ihre Privatsphäre legt.

Die Nachricht des Paares könnte die letzte Botschaft für eine längere Zeit sein. Am vergangenen Freitagnachmittag begannen die Osterferien von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) und die Familie wird sich gemeinsam zurückziehen. Laut BBC kehren die Kinder erst am 17. April in die Schule zurück.

Wie das US-Magazin "People" berichtete, sollen Prinzessin Kate, ihr Ehemann und die gemeinsamen Kinder damit auch nicht am traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor teilnehmen. Doch an ihrer Stelle soll der krebskranke König Charles (75) zumindest eine Teilnahme an dem so bedeutenden Gottesdienst anvisieren. Der 75-Jährige "hofft" demnach, die Reise zur St. George's Chapel in Windsor am nächsten Wochenende antreten zu können.

Prinzessin Kate hatte ihre berührende Videobotschaft bei Instagram und X veröffentlicht. Unter dem Clip, in dem sie über den "großen Schock" der Diagnose spricht, sammelten sich schnell die Genesungswünsche und aufbauende Worte. Für das Video tippten fast fünf Millionen User auf das Herzsymbol unter dem Posting (Stand: 24. März). Zahlreiche Politiker und Promis setzten zudem eigene Social-Media-Posts ab und zeigten ihre Unterstützung für Prinzessin Kate und ihre Familie.