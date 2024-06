Stars Katherine Jenkins: Das ist ihr Liebes-Geheimnis

Katherine Jenkins - New York - August 19th 2022 - SEan Zanni - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2024, 10:00 Uhr

Die Mezzosopranistin spricht offen darüber, wie sie den Funken in ihrer Beziehung am Leben hält.

Katherine Jenkins verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe.

Die Sängerin ist seit zehn Jahren mit ihrem Mann Andrew Levitas verheiratet. Doch wie schafft es das Paar, dass die Liebe nach all der Zeit nicht schwindet?

Gegenüber dem britischen Magazin ‚HELLO!‘ verrät die 44-Jährige: „Wir haben Freunde, ein älteres Paar, das glücklich verheiratet ist, und ich frage sie oft um Rat. Ich erinnere mich, dass er einmal zu mir gesagt hat: ‚Sieh zu, dass du immer die Freundin deines Mannes bist‘ – das heißt, sei die lustige Person, geh auf Dates.“

Die berühmte Mezzosopranistin fügt hinzu: „Das muss nicht aufhören, nur weil man verheiratet ist. Man muss immer noch flirten und Zeit miteinander verbringen und das ist mir immer im Gedächtnis geblieben.“

Das Paar hat zwei Kinder: Aaliyah (8) und Xander (6). „[Aaliyah] ist frech und mutig, hat einen großen Sinn für Abenteuer und sie hat das Performer-Gen. Sie spielt Musiktheater und ist Mitglied des Schulchors. Das bringt mich zum Lächeln“, plaudert die Zweifach-Mama aus.

Obwohl beide Kinder ihre Liebe zur Musik geerbt haben, glaubt Katherine, dass ihr Sohn eher in ihre Fußstapfen treten wird. „[Xander] ist derjenige, der vielleicht eines Tages singen wird. Er hat einen sehr ähnlichen Tonfall wie ich in seinem Alter und ich kann sagen, dass er Musik mag. Er ist zurückhaltend, freundlich und lustig und erinnert mich an meinen Vater“, erzählt die Waliserin.