Stars Kathy Bates: Der Ruhestand kann warten

Kathy Bates - July 2024 - TCA Summer Press Tour- Langham Huntington - CA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 09:51 Uhr

Gute Nachrichten für alle Fans der Hollywood-Ikone: Ihre Schauspielkarriere ist noch nicht zu Ende.

Kathy Bates hofft, noch „einige Jahre“ arbeiten zu können.

Die 76-jährige Hollywood-Darstellerin, die im Laufe ihrer glanzvollen Karriere einen Oscar, zwei Emmys und zwei Golden Globes gewonnen hat, sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie erklärte, dass ihre neue Rolle in ‚Matlock‘ ihr letzter Job als Schauspielerin sein würde. Jetzt hat sie ihre Haltung klargestellt und erklärt, dass sie hofft, dass die Serie noch viele Staffeln lang läuft.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ verrät sie: „Ich kann nicht glauben, dass ich das über Episodenfernsehen sage, aber es war eine große Herausforderung und ein Vergnügen. Matty ist im Moment mein Zauberteppich und ich möchte, dass sie noch lange weitersegelt.“

Die ‚Misery‘-Darstellerin gesteht, dass sie nicht in der Lage zu sein scheint, mit der Arbeit aufzuhören. „Meine Freunde sagen, ich werde wahrscheinlich wie Molière sein und in meinem Stuhl auf der Bühne sterben, weil es wirklich eine Lebenskraft für mich ist“, räumt sie ein.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters fühlt sich Kathy in guter Form, nachdem sie viel Gewicht verloren hat. „Es hat mir sehr geholfen, dass ich in den letzten sechs oder sieben Jahren 100 Pfund abgenommen habe“, offenbart die US-Amerikanerin. „Ich glaube nicht, dass ich so schlank war, seit ich auf dem College war.“

Während der Dreharbeiten zur Serie ‚Harry’s Law‘ 2011 habe sie am meisten gewogen. „Ich musste mich so oft wie möglich hinsetzen. Es war schwer für mich zu laufen. Ich schäme mich, dass ich mich so aus der Form habe bringen lassen, aber jetzt habe ich eine enorme Energie.“