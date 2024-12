Stars Kathy Hilton: Sie verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Kathy Hilton - LACMA Art+Film Gala 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 09:00 Uhr

Kathy Hilton erzählte, dass sie noch nie länger als zwei Wochen von ihrem Ehemann getrennt gewesen sei.

Der 65-jährige Reality-TV-Star ist seit dem Jahr 1979 mit dem 69-jährigen Geschäftsmann Richard Hilton verheiratet und nur wenige Tage nach der Feier ihres 45. Hochzeitstags verriet die Prominente, dass der „Schlüssel“ zu ihrer erfolgreichen Ehe darin liegen würde, die „richtigen Einflüsse“ um sie herum bewahren zu können.

Hilton erklärte in einem Gespräch mit ,People‘: „Wir sind beste Freunde. Und ich habe gerade zu jemandem gesagt, dass es, wenn man so jung heiratet – ich war 19 und er 23 – [der Schlüssel] ist es, einfach die richtigen Leute um sich herum zu haben, die richtigen Einflüsse und sich mit anderen Paaren zu umgeben, die glücklich sind [und] dieselben Werte haben wie man selbst. Wir waren in [all unseren Ehejahren] noch nie zwei Wochen voneinander getrennt.“ Der ,Real Housewives of Beverly Hills‘-Star, der mit Richard die Kinder Paris (43), Nicky (41), Barron (35) und den 30-jährigen Conrad hat, fügte hinzu, dass sie und ihr Ehemann nie im Streit ins Bett gehen und immer versuchen würden, „ein kleines Geheimnis zu bewahren“, um den Funken zwischen ihnen am Leben erhalten zu können.