Stars Katy Perry ’steht ständig in Kontakt‘ mit Justin Trudeau

Katy Perry - December 2024 - Getty Images - iHeartRadio Q102 Jingle Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 09:00 Uhr

Katy Perry soll seit dem Sommer „ständig in Kontakt“ mit Justin Trudeau stehen.

Die 40-jährige Pop-Sängerin wurde erstmals im Juli mit dem 53-jährigen ehemaligen kanadischen Premierminister in Verbindung gebracht, als die beiden beim gemeinsamen Abendessen in Montreal gesehen wurden. Nun befeuern neue Fotos, die offenbar zeigen, wie sie sich an Bord einer Yacht vor der Küste von Santa Barbara, Kalifornien, umarmen, die Gerüchte über eine aufkeimende Romanze. Ein Insider sagte der britischen Zeitung ‚The Sun‘, dass die beiden trotz Katys Tournee weiterhin regelmäßig Kontakt halten. Der Bekannte der Popikone erklärte: „Sie konnten bisher nicht viel Zeit miteinander verbringen, weil sie auf Tour ist, aber sie stehen ständig in Kontakt. Sie facetimen und schreiben sich die ganze Zeit.“ Der unbekannte Mitwisser fügte hinzu: „Er ist ein bisschen ein Nerd und kann kaum glauben, dass sich jemand so Berühmtes und Glamouröses wie Katy für ihn interessiert, während sie geschmeichelt ist, dass ein so respektierter Politiker mit ihr ausgehen möchte.“

Die Fotos, die das Paar offenbar gemeinsam auf einer Yacht zeigen, sollen von einem Passagier eines Touristenboots aufgenommen worden sein, der den Politiker vermutlich an seinem Arm-Tattoo erkannt hat. Die Aufnahmen zeigen scheinbar Katy im Bikini, wie sie den oberkörperfreien Justin umarmt. Katy trennte sich Anfang dieses Jahres von ihrem Ehemann Orlando Bloom, dem Vater ihrer kleinen Tochter Daisy, während Justin seit dem Ende seiner Ehe mit Sophie Grégoire im Jahr 2023 nach 18 Jahren Beziehung wieder Single ist. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Ein Insider gab vor längerer Zeit gegenüber dem ‚PEOPLE‘-Magazin preis: „Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis sich zeigt, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er findet gerade heraus, wie sein Leben aussieht, jetzt, da er nicht mehr Premierminister Kanadas ist. Aber da ist eine gegenseitige Anziehung. Sie haben viel gemeinsam.“ Laut dem Bekannten des angeblichen Paares könnte es aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen länger dauern, bis die Beziehung Fahrt aufnimmt. Durch ihre finanziellen Möglichkeiten sei eine Fernbeziehung außerdem grundsätzlich kein Problem.