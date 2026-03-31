Musik ‚Friday‘-Sängerin Rebecca Black verspricht, dass neue Musik ‚härter denn je‘ wird

Rebecca Black at the MTV Video Music Awards - Avalon - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 11:00 Uhr

'Friday'-Sängerin Rebecca Black verspricht, dass neue Musik 'härter denn je' wird.

Rebecca Black hat angekündigt, dass ihre neue Musik „härter, intensiver, schneller und lauter“ sein wird als alles, was sie bisher gemacht hat.

Die ‚Friday‘-Interpretin arbeitet derzeit an einem Nachfolger ihres Albums ‚SALVATION‘ aus dem letzten Jahr und deutete an, dass sie den Sound weiterentwickeln möchte, den sie mit ‚Sugar Water Cyanide‘ aus ihrem 2025er-Album eingeschlagen hat. Sie sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Es war unglaublich erfüllend, meine Welt des Tanzes immer stärker mit dem zu verbinden, was ich mache, und zu sehen, dass gerade die Songs, die bereits in diese Richtung gingen, bei meinem Publikum am besten ankommen. ‚Sugar Water Cyanide‘ war mit Abstand der härteste Track meines letzten Projekts, und dass genau dieser Song der bekannteste wurde, hat mir viel Bestätigung gegeben, von dort aus weiterzumachen.“

Die 28-Jährige hat sich in letzter Zeit auch stärker dem DJing gewidmet und versucht dabei, ihr Publikum immer wieder zu überraschen. Sie fügte hinzu: „Ich möchte immer einen Track einbauen, mit dem die Leute an dem Abend nicht rechnen. Aber einen, der ihnen so viel Freude bereitet und sie überrascht. Egal, ob es ein verrückter Crazy-Frog-Reggaeton-Mix, ein ‚Friday‘-Mashup oder etwas anderes ist, das ich entdecke.“

Rebecca gab zuvor zu, dass sie während ihrer Arena-Tour im Vorprogramm von Katy Perry im letzten Jahr „überstimuliert“ war, da sie jeden Abend vor über 10.000 Menschen auftrat. Sie sagte dem Magazin ‚People‘: „Am ersten Abend war ich total überfordert und hatte große Angst, aber am Ende fühlte es sich wie eine Erlösung an, auf die Bühne zu gehen und zu denken: ‚Das ist einfach nur eine weitere Show.‘ Es hat so viel Spaß gemacht, aber es war auch verrückt.“

Rebecca wurde 2011 mit ihrem Song ‚Friday‘ plötzlich weltweit bekannt – ein Lied, für das ihre Mutter der inzwischen nicht mehr existierenden ARK Music Factory 4.000 Dollar bezahlt hatte, um es zu schreiben und ein Musikvideo zu produzieren. Sie erinnerte sich daran, dass ihre Eltern eingreifen mussten, um sie zu „beschützen“, als sie mit dem plötzlichen Ruhm in jungen Jahren zu kämpfen hatte. Trotzdem entschied sie sich dagegen, den Song löschen zu lassen, und lebte einfach damit, während er viral ging. Sie sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Das war definitiv keine Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe. Ich war ein Mädchen, das von seiner Mutter gelernt hatte, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. In meinem 13-jährigen Kopf fühlte es sich viel weniger peinlich an, einfach mit dem umzugehen, was gerade passiert ist.“