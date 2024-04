Stars Keanu Reeves: Unglücklicher Unfall mit Knieverletzung

Keanu Reeves - John Wick Chapter 4 Prmiere - TCL Chinese Theatre - LA - 20 03 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 10:00 Uhr

Keanu Reeves brach sich die Kniescheibe, als er „über einen Teppich stolperte“.

Der 59-jährige Schauspieler wurde im Januar mit Krücken gesichtet. Jetzt hat Aziz Ansari, sein Co-Star und Regisseur des kommenden Films ‚Good Fortune‘, erklärt, dass der Star sich bei einem unglücklichen Unfall in seiner Garderobe am Set des Films verletzte.

Auf der CinemaCon 2024 in Las Vegas sagte der 41-jährige Schauspieler und Filmemacher: „Nach etwa 15 Drehtagen mit mir dachte ich: ‚Hey, chill einfach 15 Minuten in deiner Garderobe.‘ Und er stolperte über einen Teppich. Er sagte: ‚Aah, mein Knie.‘“ Der ‚Master of None‘-Star lobte Keanu nach der Verletzung als „einen Kämpfer“ und erklärte, dass der Schauspieler entschlossen gewesen sei, so viel wie möglich zu filmen. Er sagte: „Er hat immer noch alles gefilmt, außer einigen Szenen, in denen er Salsa-Tanz tanzen musste, die wir noch aufnehmen müssen. Er sagte: ‚Ich schaffe das!‘ Wir sagten: ‚Keanu, beruhige dich. Wir werden Salsa tanzen, sobald dein Knie verheilt ist.‘“

Aziz wies auch auf die Ironie hin, dass der ‚John Wick‘-Darsteller im Laufe der Jahre extreme Stuntarbeit geleistet hat, ohne jemals „ins Krankenhaus oder so“ gehen zu müssen. Er sagte: „Er hat diese ‚Wick‘-Filme gemacht, all das ‚Matrix‘-Zeug. In ‚Speed‘ hat er tatsächlich versucht, den Sprung vom Auto in den Bus zu schaffen. Es war nicht die Einstellung, die sie verwendet haben, aber er hat es getan.“ Und sein Niedergang war am Ende ein Teppich…