Bei "Black Doves"-Premiere Keira Knightley glänzt im „Matrix“-inspirierten Agenten-Look

Keira Knightley trug bei der Premiere von "Black Doves" einen Look von Chanel. (the/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 15:24 Uhr

Keira Knightley hat in London die Premiere ihrer neuen Thriller-Serie "Black Doves" gefeiert. Dafür wählte sie einen besonderen Look von Chanel, der an einen bestimmten Kultfilm erinnert.

Fans von Keira Knightley (39) können sich auf eine neue Serie mit der britischen Schauspielerin freuen. Am Dienstagabend feierte die neue Netflix-Serie "Black Doves" in London Premiere. Darin spielt Knightley eine Spionin mit vielen Geheimnissen. Passend dazu war auch ihr Premierenlook gestaltet. Die Schauspielerin war auf dem roten Teppich komplett in Schwarz gekleidet, Elemente davon erinnerten an den ikonischen Look von Keanu Reeves (60) als Neo im Film-Klassiker "Matrix".

Teurer Agenten-Look von Chanel

Knightley trug laut "Daily Mail" ein Outfit von Chanel Couture in einem Wert von circa 48.000 Euro. Der Look bestand aus einem glänzend schwarzen Mantel mit auffälligen Knöpfen sowie einem langen Maxi-Rock, ebenfalls in Schwarz und mit silbernen Applikationen verziert. Die Haare trug die Schauspielerin dazu offen mit leichten Wellen, ihre Augen waren mit auffälligem schwarzem Eyeliner betont.

Darum geht es in "Black Doves"

"Black Doves" ist eine britische Thriller-Serie, die aktuell ihren Start beim Streamingdienst Netflix feiert. Keira Knightley ist darin in der Hauptrolle zu sehen. Sie spielt in der Spionage-Serie die Figur Helen Webb, die sich als liebevolle Ehefrau und Mutter ausgibt, im Geheimen aber eine begnadete Spionin ist, deren Ehe nur Mittel zum Zweck ist, um politische Geheimnisse an ihre Auftraggeber weiterzugeben. Als ihr Liebhaber Jason (Andrew Koji, 37) von Auftragsmördern umgebracht wird, gerät ihr bisheriges Leben außer Kontrolle.

In weiteren Rollen sind die Schauspieler Sarah Lancashire (60) als Spionage-Chefin Reed und Ben Whishaw (44) als der von Reed für Helen engagierte Beschützer Sam Young zu sehen. Die Serie ist ab 5. Dezember abrufbar.