Film Keke Palmer: Spielt sie in ‚Gods Unknown‘ mit?

Keke Palmer - April 2023 - LGBT Center hosts The Center Gala - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2024, 13:09 Uhr

Die Schauspielerin soll in Gesprächen sein, um sich dem Cast des neuen Films anzuschließen.

Keke Palmer soll in Gesprächen sein, um sich dem Cast von ‚Gods Unknown‘ anzuschließen.

Die 30-jährige Schauspielerin soll in die Besetzung des Actionthrillers von Regisseur Stefano Sollima aufgenommen werden.

Der Film spielt in Zentralafrika, als eine politisch-religiöse Bewegung, die von einem Kriegsherrn angeführt wird, der über übernatürliche Kräfte verfügen soll, an Dynamik gewinnt. Die CIA entsendet einen Analysten und eine Gruppe an Elite-Spezialeinheiten, um die Wahrheit über den mysteriösen Anführer und seine Anhänger herausfinden zu können. Keke wird die Rolle von Kate Vance spielen, einer Agentin der politischen CIA-Aktionsgruppe. Andrew Barrer und Gabe Ferrari schrieben das Drehbuch für den neuen Film. Unterdessen dementierte Keke ihre Pläne, in den Ruhestand zu gehen, nachdem sie am Anfang des Jahres angedeutet hatte, dass sie eher früher als später mit dem Showgeschäft aufhören könnte, obwohl sie danach jedoch erklärte, dass sie lediglich andere Wege ihrer Karriere erkunden wollte, bevor sie sich zurückzog. Die ‚Nope‘-Darstellerin verriet: „Die Leute haben das wörtlich genommen, aber ich habe in etwa 20 Jahren gemeint! Aber ich muss auch sagen, dass ich eine Art von ‚Entschleunigung‘ gemeint habe, ich möchte mehr produzieren, ich will wirklich mehr Regie führen, ich möchte noch mehr arbeiten, nicht nur vor der Kamera.”