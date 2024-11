Stars Kelly Brook: Sie ist „freiwillig kinderlos“

Kelly Brook - Pretty Woman the Musical - London - March 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 16:00 Uhr

Kelly Brook sprach darüber, dass sie „freiwillig kinderlos“ sei.

Der 45-jährige TV-Star, die seit dem Jahr 2022 mit Jeremy Parisi verheiratet ist, verriet, dass sie ihr „schönes Leben“ ohne den Druck genieße, eine Familie gründen zu müssen, nachdem sie zuvor mit ihren früheren Partnern mehrere Fehlgeburten erlitten hatte.

Brook sagte in einem Interview mit der Zeitung ,The Sun on Sunday‘: „Ich bin von vielen Familien mit Kindern umgeben und ich sehe, dass es den Leuten viel Freude bereitet, aber ich kann auch sehen, dass es den Leuten viel Stress bereitet. Jeremy und ich lieben es, von der Familie umgeben zu sein, das tun wir echt, aber wir lieben es auch, zu reisen und unser eigenes Ding zu machen. Wir lieben unseren Hund. Es ist nicht so, dass wir völlig egoistisch sind, wir haben Haustiere. Ich habe Schwangerschaften und Fehlgeburten durchgemacht und weiß, wie traumatisch und verheerend sie für einen und die Beziehung sind. Ich habe das mit früheren Partnern durchgemacht und es ist viel. Ich sehe das schöne Leben, das wir haben, und dass wir diese Last nicht haben.“ Brook fügte hinzu: „Wir haben nicht versucht, Kinder zu bekommen, wir entschieden uns nicht für eine künstliche Befruchtung. Wir haben uns nicht einmal damit befasst und ich denke, wir sind ehrlich gesagt umso glücklicher darüber. Ich bin im Moment eigentlich freiwillig kinderlos, das ist nichts, was wir in Betracht gezogen haben und ich denke nicht, dass das ein Tabu sein sollte.“