Stars Kelly Osbourne: Die Mutterschaft hat sie gerettet

Bang Showbiz | 30.10.2024, 16:00 Uhr

Kelly Osbourne ist der Meinung, dass die Mutterschaft ihr Leben gerettet habe, da sie zuvor davon überzeugt gewesen sei, dass sie keine 40 Jahre alt werden würde.

Der TV-Star, die die Tochter des Black Sabbath-Rockers Ozzy Osbourne ist, hat am 27. Oktober ihren 40. Geburtstag gefeiert.

Und jetzt hat Kelly verkündet, dass sie zuvor dachte, dass ihre Suchtprobleme ihr Leben verkürzen würden, wobei sie die Geburt ihres Sohnes Sid mit Sid Wilson von Slipknot wieder auf den richtigen Weg brachte. Osbourne, die heute trocken ist, verriet in einem Gespräch gegenüber ,Us Weekly‘: „Ich glaube wirklich, dass mein Baby mich gerettet und zu einem ganzen Menschen gemacht hat … In dieser einen Sekunde wird einem klar: ,Du hast mir einen Sinn gegeben, wie ihn mir noch nie jemand zuvor gegeben hat.’ Ich glaube nicht, dass ich einen Sinn hatte. Ich ging von einer Sache zur nächsten und dieser Grad an Selbsthass und Selbstzweifeln, den ich früher gehabt habe, hat mich einfach umgehauen.“ Der ,The Osbournes’-Star fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass Gott mir ein Baby zu einer Zeit geschenkt hätte, als ich weder geistig noch körperlich darauf vorbereitet war. [Als] ich noch aktiv trank, noch aktiv Drogen genommen habe … wäre ich eine schreckliche Mutter gewesen. Ich war nicht selbstlos genug. Ich bin so froh, dass es passiert ist, als ich schon etwas älter war und mein Leben im Griff hatte.“ Die Prominente fügte hinzu, dass sie an schlechten Tagen weiterhin mit ihrer Abstinenz kämpft, aber verschiedene Wege findet, damit umzugehen, wenn es ihr nicht gut geht.