Stars Kelly Osbourne ist ein Fan von Ozempic

Kelly Osbourne - Feb 2024 - GRAMMYs - Crypto.com Arena - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 14:50 Uhr

Die Tochter von Ozzy und Sharon Osbourne findet nichts Verwerfliches an der Einnahme des Medikaments.

Kelly Osbourne bezeichnet Ozempic als „Wundermittel“.

Die britische Musikerin betont, dass sie das Medikament zur Gewichtsreduzierung noch nie selbst verwendet hat. Ihre Mutter Sharon Osbourne dagegen spricht ganz offen darüber, dank der Ozempic-Anwendung abgenommen zu haben. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin zeigt sich Kelly beeindruckt von der transformativen Wirkung des Medikaments, wenn es auf die richtige Weise verwendet wird.

„Ich muss nur klarstellen, dass ich nie Ozempic genommen habe. Ich weiß nicht, was Ozempic mit einem macht, außer dem, was es mit meiner Mutter gemacht hat. Ich glaube, dass es in den richtigen Händen ein Wundermittel ist“, erklärt die 39-Jährige. „Die Vorteile überwiegen die Nachteile, und wenn man wirklich recherchiert, welche Art von Medikamenten es gibt und was es kognitiv und für den Rest des Körpers tun kann, dann ist es, wie ich schon sagte, ein Wundermittel.“

Die Tochter von Ozzy Osbourne versteht nicht, warum Leute kritisiert werden, die sich für die Einnahme des Medikaments entscheiden. „Aus irgendeinem Grund versucht die Gesellschaft, es als etwas Schlechtes hinzustellen. Und ich verstehe nicht, warum. Wenn man abnehmen muss, ist es egal, wie man es macht, solange man es auf eine gesunde Art und Weise tut“, argumentiert sie. Kelly selbst habe verschiedene „Peptide“ und „Vitamine“ ausprobiert, als sie ihr Gewicht reduzierte.