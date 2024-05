Nach Cannes-Ausraster am Vortag Kelly Rowland: Nervöse Rückkehr auf den roten Teppich

Sichtlich angespannt auf dem roten Teppich: Kelly Rowland (tj/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 09:39 Uhr

Am Dienstag sorgte die Sängerin und Schauspielerin Kelly Rowland auf den Filmfestspielen in Cannes mit einem Ausraster für Aufsehen. Am gestrigen Mittwoch kehrte sie sichtlich nervös auf den Red Carpet zurück.

Für ihren Red-Carpet-Auftritt am vergangenen Dienstag (21. Mai) bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Cannes hatte sich die ehemalige Destiny's-Child-Sängerin und Schauspielerin Kelly Rowland (43) extra in ein glamouröses rotes Abendkleid gehüllt und auffälligen Diamantschmuck angelegt. Doch auf dem Weg zur Premiere des Films "Marcello Mio" produzierte ein Zwischenfall mit einer Security-Frau eher unglamouröse Bilder. Beim Erklimmen der Treppe zum Palais des Festivals et des Congrès wurde sie offenbar von der Festivalmitarbeiterin ein wenig unsanft von der Menge abgedrängt, was prompt zu einem Ausraster der Künstlerin führte.

"Reden Sie nicht so mit mir!"

Auf Bildern des Zwischenfalls war zu sehen, wie sich Rowland verbal mit der Dame anlegte und dabei mahnend ihren Zeigefinger erhob. "Page Six" machte sich daraufhin die Mühe, einen professionellen Lippenleser heranzuziehen, um nähere Informationen zum Inhalt dieses Wortwechsels zu erlangen. Dem Bericht zufolge wiederholte die erzürnte Sängerin mehrmals die Worte "Reden Sie nicht so mit mir!" und fügte abschließend noch hinzu "Sie sind nicht meine Mutter. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht so mit mir reden".

Weiterer Red-Carpet-Auftritt ohne Pöbeleien

Ein weiterer Auftritt Kelly Rowlands auf dem Festival am gestrigen Mittwoch, diesmal ganz in beruhigendem Weiß, verlief ohne weitere Zwischenfälle. Der Sängerin war dabei jedoch offensichtlich bewusst, dass sie nach dem Eklat vom Vortag unter besonderer Beobachtung durch die Fotografen stand. Dementsprechend wirkte sie bei ihrem erneuten Auftritt auf dem roten Teppich äußerst angespannt, erst nach einigen Minuten schien sie wieder ganz bei sich zu sein und schenkte der Menge ganz professionell ihr schönstes Lächeln.