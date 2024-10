Stars Kelsea Ballerini: Therapie nötig nach Berühmtheit

16.10.2024

Kelsea Ballerini musste in den Jahren, nachdem sie berühmt geworden war, eine Therapie machen.

Die 31-jährige Country-Sängerin, die von 2017 bis 2022 mit Morgan Evans verheiratet war, hatte schon als Teenager an Therapiesitzungen teilgenommen, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Und später fühlte sich in den Jahren, nachdem sie in der Musik groß rausgekommen war, von ihren Kindheitsfreunden in ihrer Heimatstadt Knoxville, Tennessee, so sehr „entfernt“, dass sie wieder professionelle Hilfe aufsuchte.

Ballerini erzählte ‚Women‘s Health‘: „Ich war vier Jahre lang unterwegs und war erschöpft. Ich war verheiratet und schaute mich nach all meinen Freunden um, die 9-to-5-Jobs haben und immer noch in meiner Heimatstadt leben, und mir wurde klar, dass ich mich wirklich entfernt fühlte, wirklich anders. Ich fing an, Fragen zu haben wie: Was treibt mich an? Ist es das wert, Mamas Geburtstag zu verpassen? Bin ich okay? Und bin ich glücklich? Ich konnte diese grundlegenden Fragen, die ich hätte beantworten können, nicht beantworten, also ging ich freiwillig wieder in die Therapie und verliebte mich in sie.“

Die ‚Two Things‘-Hitmacherin hat jetzt alle zwei Wochen Therapiesitzungen. Anfangs habe sie „keine Ahnung“ gehabt, was sie mit ihrem Therapeuten besprechen wollte, aber am Ende hatte sie ein „besseres Verständnis“ der Dinge, als sie ihre erste Sitzung beendet hatte. Sie sagte: „Meine Therapeutin bat mich, Briefe, Tagebücher und Bilder aus meiner Kindheit mitzubringen, die für mich von Bedeutung sind. Ich ging hinein und hatte keine Ahnung, worüber ich sprechen wollte. Ich wollte einfach nur tiefer graben. Wir starteten am Morgen und es dauerte sieben Stunden. Am Ende war ich erschöpft, aber ich hatte ein besseres Verständnis für viele Dinge. Ich hatte die Zeit, sie wirklich zu entwirren.“