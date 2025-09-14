Stars Kendall Jenner fühlte sich von Gigi Hadid ‚eingeschüchtert‘

Kendall Jenner - Vogue World Place Vendome on June 23, 2024, Paris, France - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2025, 13:16 Uhr

Das weltbekannte Model hatte großen Respekt vor seiner Kollegin, bevor die beiden sich besser kennenlernten.

Kendall Jenner war „eingeschüchtert“ von Gigi Hadid, bevor sie letztendlich Freundinnen wurden.

Die zwei Modelikonen wuchsen beide in Kalifornien auf und gingen auf verschiedene Schulen, lernten sich aber über gemeinsame Freunde und Gigis jüngere Schwester Bella Hadid kennen. Nun gab Kendall zu, dass sie damals „Akne und eine Zahnspange“ hatte und anfangs von Gigis gutem Aussehen überwältigt war. In einem gemeinsamen Interview sagte Kendall dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich erinnere mich, ich war eingeschüchtert von dir. Ich dachte: ‚Sie ist so wunderschön.‘ Und ich erinnere mich, dass du dieses Foto gepostet hast mit deiner langen blonden Mähne. Ich glaube, es war ein Schwarz-Weiß-Foto. Es ging auf Tumblr viral. Ich hatte Akne und eine Zahnspange und ich erinnere mich, wie ich dieses Foto sah und dachte: ‚Was zum Teufel?'“

Gigi bestand jedoch darauf, dass auch sie während ihrer Jugendzeit „unbeholfen“ war. Später begannen die beiden mehr Zeit miteinander zu verbringen und stellten dadurch fest, dass sie gleichzeitig ihre Laufstegkarriere starten wollten. Seitdem sind Kendall und Gigi enge Freundinnen geworden. Die 29-Jährige Tochter von Kris Jenner sagte über die enge Beziehung zu ihrer Kollegin: „Wir sind mehr Schwestern, als dass wir Freundinnen sind“, während Gigi hinzufügte: „Ich denke an so viele stille Momente, die niemand sieht. Und so vieles, das nicht online geteilt wird. Die Leute wissen nicht viel über die Dinge, in denen wir uns ähnlich sind, und die Dinge, durch die wir Frieden in der jeweils anderen finden.“

Gigi sprach zuvor über ihre Karriere und gab zu, dass sie es immer allen recht machen wollte, später aber gelernt habe, „durchsetzungsfähiger“ zu sein, nachdem sie 2022 ihre eigene Modemarke ‚Guest In Residence‘ gegründet hatte. Sie sagte ‚Net-a-Porter‘: „Wenn ich entwerfe, denke ich nicht nur an mich selbst als diese auffällige öffentliche Figur, die jeder sieht, weil ich das die meiste Zeit nicht bin. Ich leihe mir viele dieser glamourösen, großartigen Dinge, die ich trage; selten darf ich sie behalten. Mein Kleiderschrank – und warum ich ein Unternehmen wie dieses gegründet habe – ist das, was ich gut kenne und liebe: Es geht nur um klassische Basics und darum, diese spaßig zu machen.“