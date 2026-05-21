Stars Kendall Jenner und Jacob Elordi ‚genießen es Zeit, miteinander zu verbringen‘

Kendall Jenner Met gala May 22 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 09:00 Uhr

Das Model und der Schauspieler sind Hollywoods neues Traumpaar.

Kendall Jenner und Jacob Elordi lassen ihre Beziehung offenbar langsam angehen.

Das 30-jährige Model – das in der Vergangenheit unter anderem mit Bad Bunny, Ben Simmons und Devin Booker liiert war – wurde kürzlich gemeinsam mit dem 28-jährigen Schauspieler bei einem tropischen Urlaub auf Hawaii gesehen. Dennoch wollen die beiden nichts überstürzen und erst einmal herausfinden, wo sie miteinander stehen.

Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Sie versuchen nicht, daraus eine große öffentliche Sache zu machen. Sie genießen es, Zeit miteinander in privater Atmosphäre zu verbringen.“ Kendall soll schnell Gefallen an Jacob gefunden haben. Das prominente Duo – das bereits am ersten Wochenende des Coachella Valley Music and Arts Festival zusammen gesichtet wurde – wolle die Beziehung jedoch bewusst langsam entwickeln. Der Insider ergänzte: „Sie möchten die Sache eher ruhig angehen lassen, während sich alles ganz natürlich entwickelt. Kendall mag ihn wirklich sehr.“

Anfang des Jahres sprach Kendall offen darüber, wie sehr sie die Gerüchte rund um ihre Sexualität belasten. Die Reality-TV-Darstellerin wies Spekulationen zurück, sie sei heimlich lesbisch. Vor allem die Art und Weise, wie im Internet darüber gesprochen werde, störe sie. Im Podcast ‚In Your Dreams‘ sagte die brünette Schönheit: „Dann gibt es noch diese ganze Seite im Internet, die denkt, ich sei lesbisch. Wisst ihr, was mich wirklich daran stört? Wie gemein die Leute dabei sind. Es ist nicht so nach dem Motto: ‚Hey, falls du es bist – willkommen.'“

Die Schwester von Kylie Jenner klagte, dass der Tonfall „nicht freundlich“ sei. „Es ist sehr gemein. Eher so: ‚Was zur Hölle machst du eigentlich?'“, ärgerte sie sich. Obwohl Kendall nicht lesbisch sei, hätte sie kein Problem damit, offen über ihre Sexualität zu sprechen, wenn es so wäre. „Ich verstehe, dass ein Coming-out für niemanden einfach ist – wenn nicht sogar für die meisten Menschen. Und ich sage nicht, dass das leicht wäre“, betonte das Model. „Aber wenn ich mich selbst betrachte und weiß, wer ich bin, glaube ich, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt meines Lebens outen würde, wenn es so wäre.“