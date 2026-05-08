Stars Kris Jenner enthüllt unerwartete Nebenwirkung von Abnehmspritzen

Kris Jenner - AVALON - Los Angeles - April - 2024 - Breakthrough Prize BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 09:00 Uhr

Kris Jenner enthüllt unerwartete Nebenwirkung von Abnehmspritzen.

Kris Jenner griff zu Abnehmspritzen, um Gewicht zu verlieren – doch diese machten sie „wirklich krank“.

Die ‚The Kardashians‘-Macherin (70) gestand, dass sie Ozempic ausprobierte, das Mittel jedoch wieder absetzte, weil sie mit den Nebenwirkungen nicht zurechtkam. Dazu gehörten heftige Übelkeitsanfälle. In einem Auftritt im ‚SHE MD‘-Podcast erklärte Kris: „Ich habe es ausprobiert. Wir haben es einmal getestet, als noch niemand wusste, was das ist, und es hat mich wirklich krank gemacht. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte einfach nicht. Mir war so schlecht, ständig übel. Und dann sagte sie [Kris’ Ärztin]: ‚Okay, okay. Lass uns etwas anderes ausprobieren‘ … Wir haben verschiedene Optionen durchgespielt und uns andere Möglichkeiten angesehen.“

Kris verriet weiter, dass sie sich stattdessen für Peptid-Injektionen sowie verschiedene Nahrungsergänzungsmittel wie Fischöl und Omega-3 entschieden habe. Mit den Ergebnissen sei sie deutlich zufriedener gewesen. Sie ergänzte: „Mir wurde klar, dass eine Peptid-Injektion wirklich großartig für mich war. Und dann ergänze ich das mit Nahrungsergänzungsmitteln. Das war ein echter Wendepunkt. Dadurch hatte ich tatsächlich abends ein paar zusätzliche Stunden Energie, weil ich so früh aufstehe.“ Kris betonte außerdem, dass ihr Facelift im Jahr 2025 ebenfalls dazu beigetragen habe, ihr jugendliches Aussehen zu bewahren. Sie sagte: „Ich hatte vor einem Jahr ein sehr bekanntes Facelift. Das war hilfreich.“

Kris hatte zuvor bereits offen über ihre Entscheidung gesprochen, sich 15 Jahre nach ihrer ersten Gesichtsoperation erneut unters Messer zu legen. In einem Interview mit ‚Vogue Arabia‘ erklärte sie: „Ich hatte vor ungefähr 15 Jahren ein Facelift, also war es Zeit für eine Auffrischung. Ich habe mich für dieses Facelift entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich. Nur weil man älter wird, bedeutet das nicht, dass man sich selbst aufgeben sollte.“