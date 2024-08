Stars Kendall Jenner: Nicht jeder darf in ihren Freundeskreis

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2024, 10:00 Uhr

Das Model hat bewusst nur wenige ausgewählte Freunde.

Kendall Jenner räumt ein, dass sie ziemlich verschlossen ist.

Die Reality-Darstellerin ist eigenen Aussagen zufolge sehr wählerisch, wen sie zu ihren Freunden zählt. „Ich lasse nicht wirklich viele Leute rein – besonders jetzt nicht. Aber das habe ich nie wirklich getan, seit ich jung war. Das war schon immer ein Teil meiner Natur. Für mich ist es eine Energiesache“, enthüllt das Model in Emma Chamberlains ‚Anything Goes‘-Podcast.

Kendall geht offen damit um, dass sie an Angstzuständen leidet. Doch wie hält sie ihre negativen Gefühle in Schach? „Lange Zeit dachte ich: ‚Mach die Meditation!‘ Ich glaube an Meditation, ich glaube, dass sie sehr hilfreich ist“, schildert sie. Gleichzeitig erklärt sie: „Manchmal denke ich, es ist so einfach wie… mit dem umzugehen, was es auslösen kann, zu wissen, was es auslösen kann und zu versuchen, deine Grenzen damit zu finden.“

Kürzlich verriet die 28-Jährige, dass sie die Herausforderung genoss, ihr eigenes Business zu leiten. 2021 rief sie die Tequila-Marke 818 ins Leben. „Beim Modeln war ich ein Teil der Vision eines anderen. Ich war ihr Charakter und die Person, die sie in diesem Moment haben wollten. Der Wechsel in die Rolle der Gründerin und Besitzerin meines eigenen Unternehmens war eine wirklich coole Art, mich selbst wieder kennenzulernen“, offenbarte der Reality-Star gegenüber ‚Forbes‘.