Stars Diesen Körperteil verliert Jacob Elordi in einer schockierenden Verstümmelungsszene in ‚Euphoria‘

Jacob Elordi - Los Angeles Premiere of HBO's "Euphoria" Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 09:00 Uhr

Diesen Körperteil verliert Jacob Elordi in einer schockierenden Verstümmelungsszene in 'Euphoria'.

Jacob Elordis ‚Euphoria‘-Figur Nate wird ein Zeh abgeschnitten, nachdem er Sydney Sweeneys Figur Cassie geheiratet hat.

Der 28-jährige Schauspieler, der durch die HBO-Teenie-Dramaserie bekannt wurde und seitdem in Filmen wie ‚Saltburn‘ und ‚Priscilla‘ zu sehen war, steht im Zentrum der Szene. Gemeinsam mit Sydney Sweeney bildet er einen zentralen Teil der mit Spannung erwarteten dritten Staffel, die weiterhin wegen ihrer expliziten Darstellung für Schlagzeilen sorgt.

In der Sequenz wird eine neue Figur eingeführt: Naz, gespielt von Jack Topalian. Dessen Handlung kreuzt sich mit Nates, da er als Gläubiger die Rückzahlung einer erheblichen Schuld fordert. Über die Dreharbeiten sagte Jack laut ‚Page Six‘: „Es gibt das Abschneiden eines bestimmten Körperteils, und meine Figur hat große Freude daran.“ Er fügte hinzu, dass für Jacob eine Prothese verwendet wurde: „Die Schneidewerkzeuge, die man mir gegeben hat, waren ziemlich scharf. Ich musste also sehr vorsichtig sein, denn an einer Stelle setze ich sie tatsächlich an Jakes Zeh an.“ Weiter erklärte er: „Wenn ich ein bisschen zu fest zugedrückt hätte, hätte ich ihm buchstäblich den Zeh abgeschnitten. Aber alles lief gut! Es gab keine Zwischenfälle oder Unfälle.“

In der Episode wird Nate vor seiner Hochzeit unter Druck gezeigt und erleidet eine Panikattacke, während er Anrufe von Naz ignoriert. Nach der Hochzeit mit Cassie eskaliert die Situation, als Naz ihn auf der Feier zur Rede stellt und ihm droht, zu seinem „schlimmsten Albtraum“ zu werden. Die Handlung gipfelt in einer gewalttätigen Szene, in der Nate in seinem Zuhause von einem Komplizen von Naz angegriffen wird, gespielt vom ehemaligen NFL-Spieler Matt Willig, bevor es zu der Verstümmelung kommt.