Stars Kendall Jenner und Jacob Elordi: Sie sollen ein Paar sein

Kendall Jenner - Vogue World Place Vendome on June 23, 2024, Paris, France - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 11:00 Uhr

Kendall Jenner und Jacob Elordi sind seit „ein paar Monaten“ zusammen – und ihre Schwester Kylie Jenner hat die beiden zusammengebracht.

Das 30-jährige Model und der 28-jährige Schauspieler aus ‚Wuthering Heights‘ kennen sich schon seit Jahren, doch Jenner soll sich unsicher gewesen sein, ob ihre Beziehung in der „Freundschaftszone“ bleiben sollte oder nicht.

Kendalls Schwester Kylie fungierte jedoch als Kupplerin für das Paar, nachdem sie viel Zeit mit Elordi verbracht hatte, als ihr Partner, der Schauspieler Timothée Chalamet, Anfang des Jahres bei verschiedenen Preisverleihungen regelmäßig mit dem ‚Frankenstein‘-Star auf Tuchfühlung ging. Ein Insider berichtete der ‚Daily Mail‘: „Sie sind bereits seit ein paar Monaten zusammen, und es läuft gut. Sie waren schon Anfang Februar ein Paar, es ist also schon eine Weile her. Es hilft, dass sie beide in den letzten Monaten viel in Los Angeles waren, das hat ihnen wirklich Zeit gegeben, sich näherzukommen. Kylie war während Timothées [Chalamets] Preisverleihungsmarathon viel mit Jacob zusammen, da Jacob für ‚Frankenstein‘ und Timothée für ‚Marty Supreme‘ nominiert war. Kylie mochte ihn und dachte, er wäre gut für Kenny, also meinte sie: ‚Mädel, leg los, verabrede dich endlich mit dem Typen.'“

Kendall Jenner soll entdeckt haben, dass sie „Chemie“ mit dem ‚Saltburn‘-Star Jacob hatte, als sie mit ihrer Schwester Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei ihr zu Hause feierten. Der Insider fügte hinzu: „Kylie ist die Alpha-Schwester und drängte Kenny, eine Romanze mit Jacob zu beginnen, weil sie Doppeldates mit Timothée organisieren wollte.“