Nach Streit mit Drake Kendrick Lamar überrascht mit neuem Album „GNX“

Kendrick Lamar hat sein sechstes Studioalbum veröffentlicht. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 14:10 Uhr

Quasi aus dem Nichts hat Kendrick Lamar am Freitag ein neues Album veröffentlicht. Mit "GNX" knüpft der US-Rapper auch an seinen Streit mit Drake an.

Damit haben wohl auch eingefleischte Fans nicht gerechnet: US-Rapper Kendrick Lamar (37) hat am Freitag aus dem Nichts ein neues Album veröffentlicht. Nur rund 30 Minuten vor dem offiziellen Release kündigte er die Platte mit einem einminütigen Trailer an. "GNX" ist sein sechstes Studioalbum und das erste seit 2022. Es kommt wenige Monate vor Kendrick Lamars mit Spannung erwarteter Performance in der Super-Bowl-Halbzeitpause im Februar 2025 und knüpft zudem an ein turbulentes, aber musikalisch extrem erfolgreiches Jahr für den Rapper an.

"GNX" knüpft an Kendrick Lamars Beef mit Drake an

Im März 2024 war ein jahrelanger Streit zwischen Kendrick Lamar und dem kanadischen Rapper Drake (38) eskaliert, der seinen Höhepunkt mit Lamars Song "Not Like Us" fand, der als Lamars "K-o.-Schlag" gegen Drake gesehen wurde. In dem Diss-Track wirft er Drake verschiedene Sexualstraftaten und mangelnden Respekt gegenüber der Schwarzen Kultur vor. Die Single und das dazugehörige Musikvideo wurden zum kritischen und kommerziellen Erfolg und brachen mehrere von Drake aufgestellte Rap-Streaming-Rekorde. Zudem wurde der Song für fünf Grammy Awards nominiert.

Das Album "GNX" besteht aus insgesamt zwölf Songs und ist das kürzeste Studioalbum in Lamars Karriere. Außerdem ist es sein erstes Album, das nicht über sein Langzeit-Label Top Dawg Entertainment releast wurde. Gleich im ersten Song spielt der Rapper erneut auf seinen "Beef" mit Drake an: "wacced out murals" bezieht auf einen Vorfall im September 2024, bei dem ein Unbekannter eine Wandmalerei von Lamar im kalifornischen Compton mit einer Pro-Drake-Botschaft zerstörte. Ins Auge sticht auch der Song "heart pt. 6", mit dem er direkt auf Drakes gleichnamigen Diss-Track "The Heart Part 6" aus dem Mai 2024 anspielt, der sich wiederum auf Lamars "The Heart"-Songreihe bezogen hatte.

Kendrick Lamar ist einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Rapper in der Geschichte. Sein Debütalbum "Section.80" veröffentlichte er 2011, es folgten "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), "To Pimp a Butterfly" (2015), "Damn" (2017) und das Doppelalbum "Mr. Morale & the Big Steppers" (2022). Der Rapper wurde 17 Mal mit einem Grammy ausgezeichnet und erhielt 2018 als erster Musiker außerhalb der Klassik und des Jazz den Pulitzerpreis für Musik.