Musik Für den Namen seines Albums holte sich Will Smith Rat von Jay-Z

Bang Showbiz | 31.03.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler fragte seinen alten Freund um Rat, bevor er wieder ins Musikbusiness einstieg.

Ein guter Ratschlag von Jay-Z inspirierte Will Smith zum Titel seines neuen Albums.

Der ‚Independence Day‘-Star kehrt mit seiner LP ‚Based on a True Story‘ nach vielen Jahren ins Musikbusiness zurück. Seine letzte Platte ‚Lost and Found’ hatte Smith im Jahr 2005 auf den Markt gebracht. Bevor er sich für sein aktuelles Werk ins Tonstudio begab, rief der Rapper zunächst seine langjährigen Freunde Jay-Z und Kendrick Lamar an, um sich einige Tips für seine Arbeit zu holen. In der Radioshow ‚Sway in the Morning‘ erklärte Will: „Bevor ich anfing tätigte ich zwei Telefonanrufe. Ich sprach mit Jay und ich sprach mit Kendrick. Ich sagte ihnen: ‚Hey, ich will wieder Musik machen. Was ist euer Rat?‘ Jay sagte: ‚Fake deine Story auf keinen Fall.‘ Er sagte mir: ‚Du musst sagen, was für dich wahr ist. Du wirst dir jüngere Rapper anschauen und du willst, dass das deine Wahrheit ist, aber so lebst du nicht.‘ Er sagte: ‚Bleibe deiner Geschichte treu. Erzähle deine Geschichte.'“

Dieser gute Ratschlag inspirierte den Hollywoodstar später dazu, die fertige Platte ‚Based on a True Story‘ zu nennen. Kendrick Lamar riet Will derweil dazu, in seinen Lyrics mutig und ehrlich zu sein. „[Kendrick sagte]: ‚Sag den Sch***, den du verdammt nochmal immer schon sagen wolltest'“, berichtet er.