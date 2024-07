Stars Kerry Katona legt sich unters Messer

Kerry Katona March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 16:05 Uhr

Die Atomic-Kitten-Sängerin will ihren Doppelkinn loswerden.

Kerry Katona plant eine Schönheitsoperation, um ihren Doppelkinn loszuwerden.

Das ehemalige Atomic-Kitten-Mitglied trat für eine Nasen-OP erst vor kurzem den Gang zum Beauty-Doc an. Laut der Sängerin wurde der Eingriff nötig, nachdem ihre Nasenscheidewände durch jahrelangen Drogenkonsum teilweise zerstört worden waren. Kerrys kommende Operation hat im Gegensatz dazu eher ästhetische Gründe. In ihrer aktuellen Kolumne für die britische Ausgabe der Zeitschrift ‚OK!‘ schreibt sie: „Ich habe mich selbst schon mehrfach für ein bisschen Schnipp-Schnapp unters Messer gelegt und ich glaube, dass mein Kinn als nächstes auf der Liste steht. Ich bin in einem Alter, in dem die Haut langsam hängt und ich möchte das machen lassen, um mich besser zu fühlen — aber nicht für jemand anderes. Es ist egal, was andere Menschen denken, solange du glücklich bist und dich sicher fühlst, hat nichts anderes Bedeutung.“

Aus ihren Schönheitsoperationen machte Kerry seit jeher kein Geheimnis. Die Popkünstlerin ließ in der Vergangenheit bereits ein Facelift, einen Eingriff an ihren Augenlidern sowie eine Brust-OP vornehmen.