Stars Kerry Katona: Sechstes Baby?

Kerry Katona March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 13:31 Uhr

Die Sängerin und Fünffach-Mama denkt über ein weiteres Baby nach.

Kerry Katona erwägt, ein sechstes Kind zu bekommen, nachdem Ärzte ihr mitgeteilt haben, dass sie immer noch in der Lage ist, schwanger zu werden.

Der ehemalige Atomic Kitten-Star hat bereits fünf Kinder aus früheren Beziehungen. Nun verrät die Sängerin, dass sie offen für ein weiteres Baby ist, wenn ihr Verlobter Ryan Mahoney selbst Vater werden will.

In ihrer Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin verrät sie: „Mir wurde [von den Ärzten] gesagt, dass ich immer noch Follikel habe – was bedeutet, dass ich ein weiteres Baby bekommen könnte. Ich glaube nicht, dass ich noch eins haben will, aber Ryan ändert ständig seine Meinung! Wenn er noch eins will, ist das in Ordnung, aber wir müssen uns beeilen.“

Gleichzeitig betont die 43-Jährige: „Aber wenn ich das sage, würde ich nie ein weiteres Kind austragen. Ich würde eine Leihmutter nehmen.“ Der Grund dafür sei, dass die Geburt ihres jüngsten Kindes DJ (10) sehr dramatisch ablief. Ihren ältesten Töchtern Molly (22) und Lilly-Sue (21) wolle sie dies nicht noch einmal zumuten.

„Es war eine so traumatische Geburt und DJ wäre während der Wehen fast gestorben. Aber das ging in der Kommunikation verloren und die Mädchen dachten, ich sei gestorben, und seitdem haben sie mir gesagt, dass sie nicht damit umgehen könnten, dass ich selbst noch ein Kind bekomme“, offenbart Kerry.