Stars Kerry Katona: Sie hat ihr Facelifting abgesagt

Kerry Katona - January 2025 - Geordie Shore screening - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 14:00 Uhr

Kerry Katona verriet, dass sie sich „ein paar nicht-chirurgischen Eingriffen“ unterzogen habe, nachdem sie ein geplantes Facelifting absagte.

Die 44-jährige Sängerin sprach im Laufe der Jahre offen über ihre kosmetischen Eingriffe und plante ursprünglich, sich 2025 einem Facelifting zu unterziehen.

Kerrys Töchter Molly (23) und Lily-Sue (21), die sie mit ihrem ersten Ehemann Brian McFadden hat und die 17-jährige Heidi, die sie mit ihrem Ex-Partner Mark Croft hat, „flehten sie an“, sich das Facelifting aber lieber noch einmal zu überlegen. Katona schrieb in ihrer neuesten Kolumne für das ’new!‘-Magazin: „Die Leser werden wissen, dass ich mir ein Facelifting machen lassen wollte und es am Anfang des Jahres abgesagt habe, und ich bin so froh, dass ich es nicht durchgezogen habe.“ Stattdessen habe sich die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin für „ein bisschen Füllmaterial“ entschieden und findet, dass das Ergebnis „natürlich“ aussehe. Die Prominente fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, als wäre alles einfach durch das Füllmaterial angehoben worden und ich bin so glücklich darüber, dass es auch echt natürlich aussieht.“