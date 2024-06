Stars Kerry Katona unterzog sich einer rekonstruktiven Nasenoperation

Kerry Katona Instagram 13.05.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 18:00 Uhr

Kerry Katona enthüllte, dass sie mit ihrer Genesung „weiterhin kämpft“, nachdem sie sich einer rekonstruktiven Nasenoperation unterzog.

Der ehemalige Atomic Kitten-Star hatte sich im vergangenen Monat unters Messer gelegt, um ihre durch jahrelangen Kokainmissbrauch beschädigte Nase wiederherstellen zu lassen, wobei sie aber zugegeben hat, dass der Genesungsprozess länger dauert und viel anstrengender sei, als sie erwartet hatte.

In ihrer Kolumne für das ’new!‘-Magazin erklärte Katona: „Die Genesung ist so hart … ich kämpfe weiterhin damit.“ Kerry ist jedoch begeistert von den Ergebnissen, die sie bisher gesehen hat. Die Prominente fügte hinzu: „Ich bin jetzt echt begeistert darüber. Ich kann gar nicht glauben, wie schlimm meine Nase vorher gewesen ist. Am Anfang war ich es nicht gewohnt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich dadurch jünger aussehe.“ Die Prominente hatte zuvor erklärt, dass sie hofft, dass die Operation das Kapitel des Drogenmissbrauchs in ihrer Vergangenheit abschließen und es ihr ermöglichen wird, mit ihrem Leben weitermachen zu können. In einem Posting auf ihrem Account auf Instagram nach der Operation schrieb Kerry: „Auch wenn diese schrecklichen dunklen Tage schon beinahe 15 Jahre her sind und obwohl dieses Kapitel meines Lebens wirklich abgeschlossen ist, ist es schwer, nicht an diesen negativen, unnötigen Gedanken der Scham, Schuld, Verlegenheit, aber auch der Verzweiflung, Einsamkeit und des Kummers festzuhalten.”