Stars Kerry Katona zieht in kleineres Haus um

Kerry Katona March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 11:25 Uhr

Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin muss sich bald von ihrem bisherigen Zuhause verabschieden.

Kerry Katona lässt ihr altes Zuhause hinter sich.

Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist Mutter von fünf Kindern, aber ihre älteste Tochter Molly (22) lebt jetzt in Dublin, wo sie Theaterwissenschaften studiert. Lilly (21) ist vor kurzem zu ihren Großeltern nach Irland gezogen, so dass nur noch Heidi (17), Max (16) und DJ (10) zu Hause leben. Deshalb haben Kerry und ihr Verlobter Ryan Mahoney beschlossen, in ein kleineres Haus zu ziehen.

In ihrer Kolumne für das ‚OK!‘-Magazin erzählt die Musikerin: „Wenn diese Kolumne erscheint, werden wir die Schlüssel zu unserem neuen Haus haben – nicht, dass wir darauf vorbereitet wären! Aber diese Woche kommen die Möbelpacker und wir werden nicht sofort aus unserem Haus ausziehen, also gibt es keine Eile.“

Sie sei „wirklich traurig“, ihr bisheriges Zuhause zu verlassen. „Aber ich weiß, dass es das Beste ist“, fügt Kerry mit Blick auf die Zukunft hinzu. Mit zwei Kindern weniger brauche die Familie einfach weniger Platz. „Vor allem, weil Heidi ausziehen wird, sobald sie die Schule beendet hat. Obwohl ich sagen muss, dass Lilly seit einer Woche in Irland ist und nicht aufgehört hat, anzurufen, so dass sie vielleicht früher nach Hause kommen will, als wir denken“, verrät die Britin. In ihrem neuen Haus wolle sie „für immer“ bleiben.