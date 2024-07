Stars Kerry Washington hat aus ihren Fehlern gelernt

Kerry Washington - ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 08:00 Uhr

Kerry Washington bedauert, dass sie ihre letzte Beziehung so öffentlich gemacht hat.

Die ‘Scandal’-Darstellerin und ihr Ehemann Nnamdi Asomugha haben ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und Kerry gab zu, dass dies eine direkte Reaktion auf ihre letzte Romanze mit ihrem ehemaligen Verlobten David Moscow war, die 2007 endete.

Sie erzählte ‘Bustle‘: “[V]or Nnamdi – hatte ich eine sehr öffentliche Beziehung und Verlobung, als wäre ich auf dem Cover eines Brautmagazins. Als diese Beziehung endete, dachte ich, dass ich in Zukunft eine andere Art von Grenzen haben muss, damit meine Beziehungen mir gehören können. Selbst in den Jahren, in denen ich mit anderen Männern zusammen war, habe ich mich sehr zurückgezogen, was gut war, denn das waren meine wilden Jahre. Als ich meinen Mann kennenlernte, war auch er sehr privat. Das war ein gemeinsamer Wert. Wir begannen unsere Beziehung kurz vor ‚Scandal‘, und er war auf dem Cover der Sports Illustrated. Wir wollten beide unsere Beziehung schützen.” Sie fügte hinzu: “Als die Leute anfingen, über uns zu reden, waren wir bereits glücklich verheiratet und schwanger. Er massierte mir die Füße, während wir über eine Geschichte im Internet lachten, in der es darum ging, dass er beim Super Bowl ohne mich feierte. Wir hatten so viel Vertrauen aufgebaut, dass diese Angriffe dem, was wir gemeinsam geschaffen hatten, keinen Abbruch taten.“

Auch die gemeinsamen Kinder Isabelle (10) und Caleb (7) versuchen Kerry (47) und Nnamdi (42) weitergehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.