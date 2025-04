Stars Kerry Washington bot Omar Sy seine Shadow-Force-Rolle per Privatnachricht an

Kerry Washington - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 14:00 Uhr

Die 48-jährige Schauspielerin schrieb ihrem Kollegen online, um ihn für den Actionfilm zu engagieren.

Kerry Washington schrieb Omar Sy eine Privatnachricht, um ihm eine Rolle in ‚Shadow Force‘ anzubieten.

Die 48-jährige Schauspielerin meldete sich online bei ihrem 47-jährigen Kollegen und fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, die Rolle des Isaac Sarr in dem Actionfilm zu übernehmen. Zuvor hatten Washington und ihr Ehemann Nnamdi Asomugha lange darüber diskutiert, wer der richtige Star für den Part sein könnte. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ berichtete die ‚Scandal‘-Darstellerin über den ungewöhnlichen Castingprozess: „Ich ging mit Nnamdi, meinem Ehemann, öfter auf diese Wanderungen und wir listeten Schauspieler auf – ’nein‘ – wir nannten weitere Schauspieler – ’nein, nein, nein‘ – und dann, eines Tages, ich weiß nicht mehr, ob es Nnamdis Idee war oder meine, aber einer von uns kam auf Omar, und wir riefen beide: ‚Das ist es!‘ Und mit Nnamdis Erlaubnis schlich ich mich in Omars DMs.“

Ihr Co-Star war derweil begeistert von Kerrys überraschendem Angebot, das er laut eigener Aussage erfrischend „direkt und offen“ empfand. Glücklicherweise überzeugte ihn auch das Drehbuch, weshalb Omar die Rolle ohne zu zögern zusagte. „Ich hatte das Drehbuch“, erzählt er im Interview. „Das Drehbuch ist großartig… Ich war so glücklich und froh, die Möglichkeit zu haben mit ihr zu arbeiten.“ ‚Shadow Force‘ wird am 8. Mai seine Kinopremiere in Deutschland feiern.