Nach zwei Jahrzehnten Kevin Bacon und Kyra Sedgwick stehen wieder gemeinsam vor der Kamera

Hollywood-Traumpaar Kevin Bacon und Kyra Sedgwick lernten sich 1987 bei Dreharbeiten kennen. (ym/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 10:31 Uhr

Bereits 20 Jahre ist es her, seit das Hollywood-Traumpaar Kevin Bacon und Kyra Sedgwick zuletzt gemeinsam auf der Leinwand zu sehen war. Nun verschlägt es beide Schauspieler für die neue Produktion des "King of Queens"-Produzenten Michael J. Weithorn wieder vor die Kamera.

Das Hollywood-Traumpaar Kevin Bacon (65) und Kyra Sedgwick (58) feiert sein großes Comeback: Zuletzt waren die beiden Schauspieler im Jahr 2004, in den Filmen "The Woodsman" und "Cavedweller", gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Wie nun aber das Branchenmagazin "Deadline" erfahren haben will, sollen Bacon und Sedgwick für die neue Produktion des "King of Queens"-Produzenten Michael J. Weithorn (67), erstmals nach 20 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In "Connescence" übernehmen Bacon und Sedgwick die Hauptrollen.

Darum geht es in "Connescence"

In Weithorns neuer Produktion verkörpert Bacon die Rolle des Wachmanns Stan, der auf Sedgwicks Figur Cynthia trifft, nachdem er einen versuchten Raubüberfall auf ihr Haus gestoppt hat. "Aus dieser zufälligen Begegnung erwächst eine aufgeladene und dynamische Freundschaft – zunächst als nächtliche Textnachrichten voller Humor und intimer Enthüllungen, die sich zu etwas entwickeln, das die Grundfesten ihrer beider Leben erschüttert", heißt es bei "Deadline".

Das Paar freue sich sehr, "zum ersten Mal seit 20 Jahren in einem so lustigen, bewegenden und originellen Drehbuch wieder gemeinsam auf der Leinwand zu arbeiten", ließ es in einer gemeinsamen Erklärung verlauten. Es sei "großartig, mit der Familie zu arbeiten", verriet Sedgwick bereits im März 2023 gegenüber "People".

Bacon und Sedgwick lernten sich bei Dreharbeiten kennen

Bacon und Sedgwick lernten sich 1987 am Set des Coming-of-Age-Films "Lemon Sky" kennen. Nur ein Jahr später, am 4. September 1988, gaben sich die beiden Schauspieler das Ja-Wort. Bacon und Sedgwick haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Travis (34) und Tochter Sosie (31), die wie ihre Eltern als Schauspielerin tätig ist.