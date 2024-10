Stars Kevin Costner hatte Angst, am ‚Yellowstone‘-Set alt auszusehen

Kevin Costner brachte den Schauspieler, der seinen Sohn in ‚Yellowstone‘ spielte, dazu, sich die Haare zu färben – damit er auf dem Bildschirm nicht wie ein alter Vater aussah.

Der 69-jährige ‚Bodyguard‘-Darsteller spielte den Ranch-Patriarchen John Dutton in der Erfolgsserie von Paramount Network, und Dave Annable, der seinen Sohn Lee Dutton in der Serie darstellte, hat sich über Kevins besonderen Wunsch geäußert.

Gegenüber ‚People‘ erzählte er von seiner neuesten Rolle in der zweiten Staffel der Serie ‚Lioness‘ und davon, dass er für die Rolle zu seinem natürlichen grauen Haar zurückkehren durfte. „Ich habe gefragt und dieses Mal haben sie ‚Ja‘ gesagt. Bei ‚Yellowstone‘ habe ich gefragt und Gott segne Herrn Costner, er sagte: ‚Nein – Du wirst es färben. Ich will nicht so alt aussehen’“, berichtet der 45-Jährige. „Ich sagte: ‚Oh, okay. Verstanden. Das macht Sinn‘.“

Bevor er ‚Yellowstone‘ verließ, verdiente Kevin Costner Berichten zufolge 1,3 Millionen Dollar pro Folge. Aber seit seinem Ausstieg hat er zugegeben, dass seine epische Western-Filmreihe ‚Horizon‘ nicht sehr erfolgreich war.

Kevin hat einen großen Teil seines persönlichen Vermögens in den ersten Film des Westerns gesteckt. Auf dem Filmfestival von Venedig sagte er über den ersten Teil: „Er hatte keinen überwältigenden Erfolg.“ Aber der ‚Der mit dem Wolf tanzt‘-Star fügte optimistisch hinzu: „Ich hatte schon viele Filme, die den Test der Zeit bestanden haben.“