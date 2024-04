Am 19. Mai Kevin Costner: Sein Western „Horizon“ feiert in Cannes Weltpremiere

Kevin Costner freut sich auf seine Rückkehr nach Cannes. (jom/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 21:48 Uhr

Hochkarätiger Gast beim Filmfest in Cannes: Kevin Costner wird mit dem ersten Teil seines mehrteiligen Western-Epos "Horizon: An American Saga" bei den Filmfestspielen in Frankreich Premiere feiern.

Kevin Costner (69) wird bei den 77. Internationalen Filmfestspielen von Cannes dabei sein. Der US-Schauspieler wird außerhalb des Wettbewerbs den ersten Teil von "Horizon: An American Saga" als Weltpremiere präsentieren. "Ich möchte dem Festival de Cannes dafür danken, dass mein Film in die diesjährige Auswahl aufgenommen wurde", wird Costner auf der Webseite des Filmfests zitiert. "Es ist 20 Jahre her, dass ich das Vergnügen hatte, an der Croisette zu sein. Ich habe auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um zurückzukehren, und ich bin stolz, sagen zu können, dass dieser Zeitpunkt nun gekommen ist."

Zurück zu seinen Wurzeln

"Horizon: An American Saga" sei eine Geschichte, "die vor 35 Jahren begann, und ich kann mir keinen besseren Ort als Cannes vorstellen, um der Welt das Ergebnis eines so wunderbaren Abenteuers zu zeigen. Die Franzosen haben Filme immer unterstützt und glauben fest an das Filmemachen. So wie ich fest an meinen Film glaube." Mit dem Projekt nimmt Costner, der "Horizon" erstmals 1988 konzipiert haben soll, den Schauplatz von "Der mit dem Wolf tanzt", seinem Regiedebüt aus dem Jahr 1990, wieder auf. Das ambitionierte Western-Epos erzählt über eine Zeitspanne von 15 Jahren die Besiedelung des amerikanischen Westens. "Horizon: An American Saga" ist seine erste Regiearbeit nach "Open Range – Weites Land" aus dem Jahr 2003. Zudem ist er Co-Autor des Drehbuchs und spielt im Film mit.

Ein Trailer zum ersten Teil gibt bereits Einblicke in das filmische Geschehen. Der Film wird am Sonntag, 19. Mai, in Cannes gezeigt. Die ersten zwei Folgen des mehrteiligen Projekts sind für den 28. Juni und 16. August 2024 angekündigt. Besondere emotionale Bedeutung bekommt das Filmprojekt durch den Umstand, dass Costners Sohn Hayes (15) in dem Epos auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Zudem gehören zum Cast unter anderem Sienna Miller (42), Sam Worthington (47) oder Luke Wilson (52).

Der Actionfilm "Furiosa: A Mad Max Saga" wird seine Premiere ebenfalls bei den Filmfestspielen in Cannes feiern. Das Prequel zu "Mad Max: Fury Road" wird dort am 15. Mai zu sehen sein und kommt am 23. Mai in die deutschen Kinos. Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes sollen von 14. bis 25. Mai 2024 stattfinden.